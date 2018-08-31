Sınır kapılarında kilometrelerce kuyruk

Fransa'ya dönen İbrahim Özem ise gece yarısından beri kuyrukta beklediğini anlatarak, "Tatilimiz çok iyi geçti ama bu giriş ve çıkışlardaki yoğunluklar bizi yordu. Ülkemize geldik, güzel şekilde tatilimizi yaptık ve şimdi de dönüşe geçtik. Buruk bir sevinç yaşıyoruz. Ülkemizden ayrılmak bizi üzüyor ama çalışmak için Avrupa'ya dönüyoruz" diye konuştu.