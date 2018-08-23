Sınır kapılarında uzun kuyruklar oluştu
Anadolu Ajansı
Yıllık izinlerini tamamlayıp dönüş yoluna geçen, yurt dışında yaşayan Türk vatandaşları, Edirne'deki sınır kapılarında yoğunluk oluşturdu.
-
1Hafta başında yaşadıkları ülkelerde olmak isteyen ve pazartesi iş başına yetişmek için yola çıkan gurbetçiler Pazarkule, İpsala, Hamzabeyli ve Kapıkule sınır kapılarında uzun kuyruklar oluşturdu.
-
2En çok yoğunluk ise Kapıkule Sınır Kapısı'nda yaşanıyor. Bazı yerlerde 4'erli, 5'erli sıra halinde 7 kilometreye ulaşan araç kuyruğu nedeniyle vatandaşlar, uzun süre beklemek zorunda kalıyor.
-
3Hava sıcaklığının artmasıyla özellikle bebekli aileler için kuyruk çileye dönüşüyor. 8-9 saat kuyrukta bekleyen gurbetçiler sınır kapılarını geçmelerinin ardından kendilerini bekleyen yüzlerce kilometrelik yolu da düşünüyor.
-
4Edirne'deki sınır kapılarında oluşan yoğunluğa Bulgaristan'ın cevap veremediği öğrenildi.
-
5Türk tarafından işlemleri kısa sürede tamamlanan vatandaşlar, Bulgaristan'ın gümrük sahasının dolu olması ve her aracın aranması nedeniyle geçiş için beklemeye devam ediyor. Yoğunluk nedeniyle Edirne - Kapıkule yolunda da araçlar birikiyor.
-
6
-
7
-
8
-
9
-
10
-
11