Sınır kapılarında yeni sistem: Hamzabeyli'de 25 kilometre TIR kuyruğu
Edirne'den Bulgaristan'a açılan Hamzabeyli Sınır Kapısı'nda yeni sistem yoğunluğa neden oldu. Kapı, TIR geçişlerine kapatıldı ve 25 kilometre kuyruk oluştu. TIR sürücüleri, ihtiyaçlarını gideremediklerinden şikayet ederken göçmenlerle ilgili de sıkıntı yaşadıklarını belirtti.
Yeni transit bilgi sistemi NCTS-P5'in devreye girmesi nedeniyle geçen cumartesi günü Edirne'den Bulgaristan'a açılan Edirne'deki Kapıkule ve Hamzabeyli Sınır Kapısı'nda saat 21.00'den pazar günü saat 07.00'ye kadar TIR’ların geçişleri durduruldu.