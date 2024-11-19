Sınır kapılarında yeni sistem: Hamzabeyli'de 25 kilometre TIR kuyruğu

"ÇALIŞMA OLMADIĞI İÇİN KUYRUK ŞİŞTİ"

Bulgaristan'a geçmek için bekleyen TIR şoförü İrfan Orhan, yoğunkluğun hem Bulgar hem Türk tarafında kapıların yavaş çalışmasından kaynaklandığını öne sürdü.

Orhan, "Bir de bu hafta sonu güncelleme yaptılar, 24 saat TIR geçişi yapılmadı. Çalışma olmadı. Dolayısıyla kuyruk böyle şişti. Daha bekleriz diye düşünüyorum. Yarın sabah parka girebilirsek iyi olur." dedi.