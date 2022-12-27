Sınır kapısında 'telefon turizmi' kuyruğu

Diyarbakır’dan hem telefonunu kaydetmek için hem de turistik gezi amaçlı Batum’a geldiğini belirten Reyhan Karakuzu, "Gürcistan’a Diyarbakır’dan geldim. Hem turistik gezi amaçlı hem de yurt dışından bana hediye olarak gelen telefonumun kaydını yapmak için geldim. Yeni yıl sonrası telefon kayıt ücretinde artış olacağı için ben de bu zamdan etkilenmemek adına Gürcistan’a gelmek istedim" dedi.