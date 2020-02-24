Sınırda corona virüsü önlemi: Gürbulak'ta TIR kuyruğu 5 kilometreye ulaştı

Van ve Hakkari ’deki gibi Ağrı'nın Doğubayazıt ilçesinden İran'a açılan Gürbulak Sınır Kapısı da giriş-çıkışlara kapatıldı.

Sınır kapısından İran'da yaşayan Türklerin yaya olarak Türkiye’de bulunan İranlılarında da araçları ile birlikte geçişine izin veriliyor.

Türkiye'den İran'a geçişler ise kontrollü olarak devam ediyor.



İran üzerinden yurda girecek Türk vatandaşları için sınır kapısında doktor ve hemşirelerden oluşan bir grup sağlık çalışanı görev yapıyor.