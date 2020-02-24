Sınırda corona virüsü önlemi: Gürbulak'ta TIR kuyruğu 5 kilometreye ulaştı
Türkiye, son bilgilere göre İran'daki corona virüs kaynaklı can kaybının 12 kişi olmasının ardından komşuya açılan tüm kapılarını kapattı. Ağrı Gürbulak Sınır Kapısı'nda bekleyen TIR'ların kuyruğu 5 kilometreye ulaştı.
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ntv.com.tr - DHA 24.02.2020 - 12:51
Van ve Hakkari’deki gibi Ağrı'nın Doğubayazıt ilçesinden İran'a açılan Gürbulak Sınır Kapısı da giriş-çıkışlara kapatıldı.
Ülkelerine gitmek isteyen İranlı şoförler kapı kapanınca sınırda kaldı. TIR kuyruğu 5 kilometreye ulaştı.
Sınır kapısından İran'da yaşayan Türklerin yaya olarak Türkiye’de bulunan İranlılarında da araçları ile birlikte geçişine izin veriliyor.
Van, Hakkari, Ağrı ve Iğdır'daki kapılara corona virüs tedbirleri kapsamında termal kamera kuruldu.
Gürbulak Gümrük Kapısı'nda İranlıların ve diğer yabancıların yurda girişine izin verilmiyor.
Türkiye'den İran'a geçişler ise kontrollü olarak devam ediyor.
İran üzerinden yurda girecek Türk vatandaşları için sınır kapısında doktor ve hemşirelerden oluşan bir grup sağlık çalışanı görev yapıyor.
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