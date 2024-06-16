Sınırda nöbet tutan askere bayram sürprizi

"O benim bir tanecik kuzum"

Anne Zeynep Okur ise bugünün kendisi için çifte bayram olduğunu anlattı.



Bu sürpriz ziyaretin gerçekleşmesine vesile olan herkese teşekkür eden anne Okur, "Beni çok mutlu ettiniz. 4,5 ay oldu oğlumu görmüyorum, kuzumun kokusunu özledim, o benim bir tanecik kuzum. Başta şehit aileleri olmak üzere tüm herkesin bayramını kutluyorum, tüm anneler inşallah çocuklarına sağlıkla kavuşsun." dedi.

Baba Mustafa Okur da vatani görevini yapan oğluyla gurur duyduğunu belirterek, oğullarına kavuşmalarına vesile olan tüm komutanlara teşekkür etti.



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