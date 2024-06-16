Sınırda nöbet tutan askere bayram sürprizi
Türkiye-Suriye sınırında vatani görevini yapan 21 yaşındaki er Mehmet Okur, bayramda bir sürprizle karşılaştı. Okur, Kahramanmaraş'tan gelen annesinin ve babasının ziyaretiyle adete çifte bayram yaşadı.
Hatay Kumlu ilçesinin 14 kilometre doğusundaki 39. Mekanize Piyade Tugayı, 2. Hudut Alay Komutanlığına bağlı Karakaya Hudut Karakolu'nda vatan nöbeti tutan askerler, bayramda da görevlerini sürdürüyor.
Ailelerinden uzakta bayram geçiren askerler, komutanları ve silah arkadaşlarıyla bayram sevincini yaşıyor.