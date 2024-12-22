Sınırda uyuşturucu operasyonu: Kilolarca esrar, kokain ve eroin ele geçirildi
Ticaret Bakanlığı Gümrük Muhafaza ekipleri tarafından İpsala Gümrük Kapısı'nda düzenlenen iki ayrı operasyonda 118 kilogram esrar ve kokain, Esendere Gümrük Kapısı'nda düzenlenen operasyondaysa 375 kilogram eroin cinsi uyuşturucu madde ele geçirildi. 3 farklı operasyonda ele geçirilen uyuşturucuların piyasa değerinin 529 milyon lira olduğu öğrenildi.
Ticaret Bakanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre, İpsala Gümrük Muhafaza Kaçakçılık ve İstihbarat Müdürlüğü ekipleri tarafından kaçakçılıkla mücadele faaliyetleri çerçevesinde yürütülen risk analizi ve hedefleme çalışmaları kapsamında Türkiye'ye giriş yapmak üzere gelen otobüs ve otomobil cinsi iki araç mercek altına alındı.