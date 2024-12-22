Sınırda uyuşturucu operasyonu: Kilolarca esrar, kokain ve eroin ele geçirildi

Ticaret Bakanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre, İpsala Gümrük Muhafaza Kaçakçılık ve İstihbarat Müdürlüğü ekipleri tarafından kaçakçılıkla mücadele faaliyetleri çerçevesinde yürütülen risk analizi ve hedefleme çalışmaları kapsamında Türkiye'ye giriş yapmak üzere gelen otobüs ve otomobil cinsi iki araç mercek altına alındı.