Sınırdaki fay hattı mercek altında: Ekipler hendek kazdı, eski depremlerin izleri aranıyor
Van Yüzüncü Yıl Üniversitesinde görevli akademisyenler, iş makineleriyle yaptıkları kazılarla Van'ın İran sınırından geçen diri fayda eski deprem izlerini ve bu fayın deprem üretme potansiyelini inceliyor. Fay hattı üzerinde üç hendek kazan ekibin başındaki Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi (Van YYÜ) Afet Yönetimi ve Deprem Araştırma Merkezi Müdürü Prof. Dr. Azad Sağlam Selçuk “Çalışmamızı depremden en çok etkilenen Başkale ilçesinin İran sınırında yer alan Özpınar, Güvendik ve Eşmepınar mahallelerinde yoğunlaştırdık. Fay üzerinde üç hendek kazdık. Örnekleri topladık. Çalışmanın sonucunda Başkale fayının ürettiği depremlerle ilgili bilgi sahibi olacağız.” açıklamasında bulundu.
Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi (Van YYÜ) Afet Yönetimi ve Deprem Araştırma Merkezi Müdürü Prof. Dr. Azad Sağlam Selçuk’un öncülüğündeki akademisyenler, kazı çalışmalarıyla Türkiye-İran sınırında deprem üretme potansiyeli olan Başkale ilçesindeki fayda araştırma yapıyor.