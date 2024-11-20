Sinop'ta balık boyu denetimleri: 5 ton balığa el konuldu

Sinop İl Tarım ve Orman Müdürlüğü tarafından yapılan açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

“Görevlilerimizce su ürünleri kaynaklarının korunması ve sürdürülebilir balıkçılık faaliyetlerinin desteklenmesi amacıyla denetimlerimiz aralıksız sürdürülüyor. İlimizde küçük boy balık avcılığının önlenmesi için sahil şeridinde ve balıkçı barınaklarında kapsamlı kontroller gerçekleştiriliyor. Su Ürünleri Kanunu ve ilgili mevzuat çerçevesinde yasal boy sınırının altında avlanan balıklar titizlikle inceleniyor.''