Sinop’ta denize giren Almanya vatandaşı aileye polis engeli

Ancak iki minik çocuk denizden çıkmamakta ısrarcı davranarak buldukları her fırsatta babasının elinden kaçarak denizde eğlenmeye çalıştı. Bin bir güçlükle çocukları denizden çıkaran baba Ümit Çelik kendilerine uygulanan bu davranışa sitem etti.

Anne Nihal Çelik ise, "Almanya vatandaşıyım, zaten bu konuşmamdan da belli oluyor. Memlekete gezmeye geldim, denize giremiyoruz. Çocuklarımı denizden çıkarttılar. Bu nasıl bir olay? Antalya’da Almanlar girebiliyor, burada mı giremiyor? Ben de girmedim. Çocuklarımız çok istedi, onları denize soktuk. Hemen şikayet edilmiş. Bizi polisler çıkarttılar. Turistlere serbest normalde. Biz Antalya'da denize girdik bir şey olmadı. Sinop’ta oluyor ne oluyorsa. Alman devleti WhatsApp hattını aramayı düşünüyorum. Turistim ben burada. Çocuklarımı zorla çıkarttılar” diye konuştu.