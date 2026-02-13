Sinop'ta fırtına asma köprüyü devirdi. İki yaralı

Sinop'ta fırtına asma köprüyü devirdi.

Olay, saat 14.00 sıralarında Erfelek Çayı üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, bölgede etkili olan fırtına nedeniyle asma yaya köprüsü bir anda yan yattı.

O sırada köprü üzerinde fotoğraf çektiren Melek Şentürk ile Sebahattin Özçelik dengesini kaybederek suya düştü.

İhbar üzerine olay yerine sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Sudan çıkarılan yaralılar, ilk müdahalelerinin ardından hastaneye kaldırıldı.