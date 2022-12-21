Sinop’ta gemi yangınınındaki kayıp kaptan için çalışmalar devam ediyor

"‘KURTARIN BİZİ’ DİYE SESLER GELDİ"

Mısır uyruklu geminin yardımcı kaptanı Elberrawi Ossama (40), “Kaptan inip, bakmaya gitti. Ben inmedim. Kaptan indikten 1 dakika sonra patlama sesi geldi. 'Kurtarın bizi' diye sesler de gelmeye başladı" dedi.

Bir kişinin yandığını gördüğünü söyleyen Ossama, "Aşağıya indiğimde 1 kişi yanıyordu; her tarafı ateşti, kim olduğunu çıkaramadım. Yukarı çıkmasıyla denize atlaması bir anda oldu. Aramızda birbirimize baktığımızda o kişinin kaptan olduğunu anladık” ifadelerini kullandı.