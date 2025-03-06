Sinop'ta heyelan: Üç ev yıkıldı
Sinop'un Türkeli ilçesine meydana gelen heyelanda 3 ev ve bir samanlık yıkıldı. Göçük altında kalan 4 kişi yaralı olarak kurtuldu.
Sinop'un Türkeli ilçesinde Düz köyde gece saatlerinde meydana gelen heyelanda, ilk belirlemelere göre 3 ev ve 1 samanlık zarar gördü.
İhbar üzerine bölgeye AFAD, jandarma, itfaiye, sağlık, UMKE, Özel İdare, belediye ve Orman Teşkilatı ekipleri sevk edildi.
Olay yerine gelen ekipler, ilk kontrollerde yaralı olduğu belirlenen 2 kişiyi ilk müdahalesinin ardından hastaneye sevk ederken, yıkılan bir evin enkazının altında 2 kişinin olduğunu tespit etti.
Bölgede heyelan riskinin devam ettiği belirtilirken, Samsun ve Kastamonu'ndan 20 kişilik takviye ekip gönderildi.
Ekiplerin yaklaşık 2 saatlik çalışması sonucu enkaz altındaki çift, yaralı olarak kurtarılarak ambulansla hastaneye kaldırıldı.
Tedaviye alınan yaralılarının bilincinin açık olduğu belirtilirken, ekiplerin bölgedeki incelemeleri sürüyor.