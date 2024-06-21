Sinop'ta kabus gibi gece: Birçok yerleşim yeri yandı

Özarslan şöyle devam etti:

"Orman köylüsü vatandaşlarımızın evlerinin elektrik iç tesisat projelerine; hibe/kredi desteği veriyor. Bu destekten faydalanıp, eski eski evlerimizin elektrik tesisatlarını yenileyelim. Orman köylerimizdeki eski ahşap evlerin iç tesisatların bakımsız olması, yalıtımının olmaması, elektrik tesisatının bazı unsurlarının kullanım ömrünü tamamlamış olması, teknolojideki gelişmeler nedeniyle güç tüketiminde meydana gelen artış ve bu eski evlerin elektrik tesisatının bu artan tüketime uygun olmaması gibi nedenlerden dolayı köylerdeki eski ahşap evlerimizde yangınlar olabilmektedir. Orman Genel Müdürlüğü Orman ve Köy İşleri Daire Başkanlığı; orman köylüsü vatandaşlarımızı bu konuda desteklemek amacıyla; yüzde 20 hibe, faizsiz, 4 yıl eşit taksitte geri ödemeli ‘Ferdi Kredi Desteği’ vermektedir. Lütfen bu desteklerden, bu desteklerden, bu imkanlardan faydalanalım. Müessif can ve mal kayıplarımızın olmaması için eski ahşap evlerimizin elektrik tesisatlarını yenileyerek, tedbir alalım."