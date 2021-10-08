Sinop Kalesi surlarla iç içe, bitişik ya da hemen yanında bulunan ruhsatlı, tapulu ve bir kısmı ise kaçak olan 35 ev, zaman içerisinde vatandaşlar tarafından yenilendi.

Süren, "Bu sene yetişmesi mümkün değil. 2022 yılında kalekondular tamamen yıkılacak. Acil onarım ve müdahale gerektiren yerler vardı. İskele mevkiinde bulunan kalenin gövdesinde kopmalar oldu. Özellikle Lonca kapısında can güvenliği açısından tehlike arz eden yerler vardı. 10 milyon ödenek ayrıldı” diye konuştu.