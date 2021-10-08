Haberler - DHA 08.10.2021 - 12:50
UNESCO Dünya Mirası Geçici Listesi'nde yer alan tarihi Sinop Kalesi ‘kalekondu’ olarak adlandırılan yapılara teslim oldu.
Sinop Kalesi surlarla iç içe, bitişik ya da hemen yanında bulunan ruhsatlı, tapulu ve bir kısmı ise kaçak olan 35 ev, zaman içerisinde vatandaşlar tarafından yenilendi.
PVC pencere, Fransız balkon yaptırıldı, çanak anten takıldı.
Kamulaştırma maliyetleri nedeniyle yıkılamayan yapılar, Kültür ve Turizm Bakanlığı'ndan ayrılan ödenekle yıkım programına alındı.