’ta ‘kalekondu’lara 39 yıl sonra yıkım kararı

Tarihi Kalesine bitişik inşa edilen yapılarla ilgili karar çıktı. UNESCO Dünya Mirası Geçici Listesi'nde yer alan kalenin çevresindeki 35 yapı tamamen yıkılacak. Kalenin de restorasyonu yapılacak.

Haberler - DHA 08.10.2021 - 12:50

Sinop’ta ‘kalekondu’lara 39 yıl sonra yıkım kararı - 1

UNESCO Dünya Mirası Geçici Listesi'nde yer alan tarihi Kalesi ‘kalekondu’ olarak adlandırılan yapılara teslim oldu.

Sinop’ta ‘kalekondu’lara 39 yıl sonra yıkım kararı - 2

Kalesi surlarla iç içe, bitişik ya da hemen yanında bulunan ruhsatlı, tapulu ve bir kısmı ise kaçak olan 35 ev, zaman içerisinde vatandaşlar tarafından yenilendi.

PVC pencere, Fransız balkon yaptırıldı, çanak anten takıldı.

Sinop’ta ‘kalekondu’lara 39 yıl sonra yıkım kararı - 3

Kamulaştırma maliyetleri nedeniyle yıkılamayan yapılar, Kültür ve Turizm Bakanlığı'ndan ayrılan ödenekle yıkım programına alındı.

Sinop’ta ‘kalekondu’lara 39 yıl sonra yıkım kararı - 4
Yapılar gelecek yıl yıkılarak kale restore edilecek.
Sinop’ta ‘kalekondu’lara 39 yıl sonra yıkım kararı - 5

‘MALİYETİ 15 MİLYON CİVARINDA’

Kalekondularla ilgili çalışma başlattıklarını ifade eden İl Kültür ve Turizm Müdür Vekili Metin Süren, “35 kalekondunun maliyeti 15 milyon civarında. Bakanlığımıza yatırım teklifi şeklinde sunduk ve takip ediyoruz" dedi.
Sinop’ta ‘kalekondu’lara 39 yıl sonra yıkım kararı - 6
Süren, "Bu sene yetişmesi mümkün değil. 2022 yılında kalekondular tamamen yıkılacak. Acil onarım ve müdahale gerektiren yerler vardı. İskele mevkiinde bulunan kalenin gövdesinde kopmalar oldu. Özellikle Lonca kapısında can güvenliği açısından tehlike arz eden yerler vardı. 10 milyon ödenek ayrıldı” diye konuştu.
Sinop’ta ‘kalekondu’lara 39 yıl sonra yıkım kararı - 7
Sinop’ta ‘kalekondu’lara 39 yıl sonra yıkım kararı - 8
Sinop’ta ‘kalekondu’lara 39 yıl sonra yıkım kararı - 9
Sinop’ta ‘kalekondu’lara 39 yıl sonra yıkım kararı - 10
Sinop’ta ‘kalekondu’lara 39 yıl sonra yıkım kararı - 11

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