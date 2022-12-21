Sinop'taki gemi yangınında korku dolu anları anlattı: "'Kurtarın bizi' diye sesler gelmeye başladı"

Bozburun açıklarında, dün saat 20.30 sıralarında, Romanya'nın Constanta Limanı'ndan 18 Aralık'ta demir alarak Trabzon Limanı'na giden, Panama bayraklı, 'Beata Alfa' isimli kuru yük gemisinde henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.
İhbar üzerine yangına deniz polisi ile Sahil Güvenlik ekipleri, müdahale etti.
Yaralanan ve dumandan etkilenen 13'ü Mısır uyruklu 16 kişilik mürettebat, balıkçı tekneleriyle limana taşındı, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesi sonrası hastanelere kaldırıldı.
Yangın, römorkörlerle sabah saatlerinde kontrol altına alınıp söndürüldü.
Yangında yaklaşık 15 mil sürüklenip, Gerze açıklarına ulaşan gemide kaptan Mısırlı Hüsam Sabit’in, alevlerden kurtulmak için denize atladığı belirtildi.
Gece boyunca yapılan aramalarda izine rastlanılmayan kayıp kaptanın bulunması için çalışmalar sürdürülüyor.
Sinop Valiliği'nden yapılan açıklamada, yaralananların Samsun ve Ankara'ya sevk edildiği belirtilerek, "Samsun Sahil Güvenlik Karadeniz Bölge Komutanlığı'na bağlı helikopter, Sinop 72'nci Sahil Güvenlik Bot Komutanlığı ve Sinop Liman Başkanlığı koordinesinde balıkçı gemileriyle yangına anında müdahale edilmiştir. Yapılan müdahale sonucunda 16 gemi mürettebatı kurtarılarak ambulanslarla hastaneye sevkleri sağlanmıştır. Hastaneye sevk edilen 16 yaralıdan 4'ü yoğun bakım ünitesinde, 6'sı serviste tedavi edilmekte olup, 3 yaralı Samsun, 3 yaralı ise Ankara'ya sevk edilmiştir" denildi.
Tedavileri süren yaralılardan Mısır uyruklu Herraz Emad (39), yangın anında yaşanılanları anlattı. Emaad, güvertede herkesin panik ve korku içide olduğunu dile getirdi.
"Benim gibi fazla yanmayan arkadaşlar toparlandık, diğer yaralılara bakmaya başladık, birbirimizi toparladık" diyen Emaad, "Gemi üzerinde kalarak, sahil güvenlikle iletişime geçtik. Kaptanı görmedim, balıkçı gemileri geldi. Onlara teşekkür ederiz” dedi.
Mısır uyruklu geminin yardımcı kaptanı Elberrawi Ossama (40), “Kaptan inip, bakmaya gitti. Ben inmedim. Kaptan indikten 1 dakika sonra patlama sesi geldi. 'Kurtarın bizi' diye sesler de gelmeye başladı" dedi.
Bir kişinin yandığını gördüğünü söyleyen Ossama, "Aşağıya indiğimde 1 kişi yanıyordu; her tarafı ateşti, kim olduğunu çıkaramadım. Yukarı çıkmasıyla denize atlaması bir anda oldu. Aramızda birbirimize baktığımızda o kişinin kaptan olduğunu anladık” ifadelerini kullandı.