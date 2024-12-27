Sinop’ta merdivende ölüm

Sinop’ta bir kişi evinin önünde dengesini kaybederek düştü. Başını beton zemine çarpan adam, olay yerinde yaşamını yitirdi.

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Sinop’ta merdivenden düşen kişi yaşamını yitirdi.

TÜRKİYE HABERLERİ

Sinop’ta merdivende ölüm - 2

İncedayı Mahallesi’nde yaşayan Nurettin Ö., evinin bulunduğu apartmanın giriş katında dengesini kaybederek düştü ve başını merdivenin beton zeminine çarptı.

Sinop’ta merdivende ölüm - 3

Komşularının haber vermesi üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Sağlık ekiplerince yapılan incelemede Nurettin Ö.’nün yaşamını yitirdiği belirlendi.
Sinop’ta merdivende ölüm - 4

Nurettin Ö.’nün cenazesi, incelemenin ardından Sinop Atatürk Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

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