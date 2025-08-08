Sipariş veren 1 yıl bekliyor: Metrekaresi 50 bin lira

''OSMANLI'DA GÜNÜMÜZE ULAŞMIŞ''

Dönmez, sözlerine şu şekilde devam etti:

''Özellikle saraylarda kullanılan büyük ebatlı halılar dikkat çekiyor. Tavus kuşlu desenler oldukça meşhur ve büyük tezgahlarda dokunuyor. Renk olarak genellikle lacivert, bordo ve beyaz zemin üzerinde çeşitli canlı renkler kullanılıyor. Eskiden Sivas'ta yaylacılık yaygın olduğundan, kıl çadırlarda kurulan tezgâhlarda dokumalar yapılmış. Bu dokumalar sıcağa ve soğuğa dayanıklı olacak şekilde ihtiyaçtan doğmuş. Desenlerde hem geleneksel hem de özgün tasarımlar yer alıyor.''

''JAPONYA'DAN SİPARİŞ YAĞIYOR''

Sivas halısına yurt dışından da büyük ilgi gösterildiğini ifade eden Dönmez, konuşmasını şu sözlerle noktaladı:

"Sipariş üzerine yapılan halılarda da Sivas'a özgü desenler kullanılıyor. Burada özel üretim halılar da yapılıyor. Bu halıların bir metrekarelik alanında 1 milyon ilmek yer alıyor. Günümüzde halıların metrekare fiyatı ortalama 50 bin TL civarındadır. Sivas halıları, her zaman üretilebilecek sıradan halılar değildir. Sivas halıları çok özeldir. Bu işi bilen, halıdan anlayan insanlar gelip doğrudan bu ürünleri talep ediyor. Yurt içi ve yurt dışından, özellikle Japonya'dan büyük ilgi gören Sivas halılarına, turist bölgelerine gönderilen örnekler üzerinden ulaşanlar oluyor. Yabancı turistler, ilmek atma işine de büyük ilgi gösteriyor.''