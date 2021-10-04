İHA 04.10.2021 - 10:53
Eskiden gariban yemeği olan ancak son dönemde lüks hale giren şırdan, altın çağını yaşıyor.
5. Uluslararası Adana Lezzet Festivali öncesi şırdanda ürün bolluğu var.
Türkiye’deki birçok mezbahada günlük kesilen binlerce küçükbaş hayvanın sakatatları çiğ olarak Adana’ya getiriliyor.
Başka şehirlerden Adana’ya çiğ şırdan getirilmesine rağmen, zaman zaman kesimlerin azalması nedeniyle talebi karşılamakta sıkıntı yaşanıyor.
Ancak pandemi döneminde restoran ve lokantaların birçoğu kapalı olduğundan şırdanlar şoklanarak saklandı.
Normalleşmeye dönülmesiyle işletmelere et yetiştirmek için kentte koyun kesimi de artınca şırdan stokları arttı.
Şırdancı Emir Kertiş, “Bu sene mutluyuz. Kesimler bol. Ürünlerimizi stokladık. 5.Uluslararası Adana Lezzet Festivali öncesi de mutluyuz. Türkiye’yi karşılamak için hazırız, herkesi bekliyoruz. İşlerimiz çok güzel” diye konuştu.