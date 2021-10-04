'Şırdan' altın çağını yaşıyor

“ŞIRDANLAR ADANA’DAN DİĞER İLLERE GÖNDERİLİYOR” Adana Kasaplar Odası Başkanı Murat Yağmur, şırdanın artık Adana ile özleşen bir yemek olduğunu söyleyerek, “Talep çok. Şırdanı esnaflarımız diğer illerden getiriyor. Toplama halinde satılıyor. Türkiye’deki bütün şırdanlar Adana’da toplanıyor ve daha sonra gerekli dezenfekte işlemleri yapılıyor. Ardından pişirilmiş halde Adana’dan diğer illere gönderiliyor” dedi.