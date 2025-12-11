Şırdancı Mehmet kaza yaptı. Çarptığı yayanın kolu ve bacağı kırıldı
11.12.2025 10:43
DHA
Şırdancı Mehmet olarak tanınan Mehmet Sur, Muş'ta otomobiliyle bir yayaya çarptı. Kazada yayanın kolu ve bacağı kırıldı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.
Şırdancı Mehmet bu kez trafik kazasıyla gündeme geldi.
MasterChef isimli yemek programıyla adını duyuran sosyal medya fenomeni Mehmet Sur, Muş'ta Erzurum Caddesi'nde yolun karşısına geçmek isteyen yayaya otomobiliyle çarptı.
İhbar üzerine kaza yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.
Ekipler tarafından ilk müdahalesi yapılan kadın, Muş Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.
YAYANIN KOLU VE BACAĞI KIRILDI
Tedaviye alınan kadının sol kolu ve sol bacağının kırıldığı, acil ameliyata alındığı belirtildi. Çevredeki bir otomobil sürücüsü, cep telefonuyla kaza sonrası yaşananları görüntüledi.
Polis, kazayla ilişkin soruşturma başlattı.
THY'NİN KARA LİSTESİNE GİRMİŞTİ
Türk Hava Yolları (THY) ile yaptığı bir seyahat sırasında, kıyafetinin içinden çıkardığı şırdanı yemesi nedeniyle gündem olan ve 6 ay uçuş yasağı alan Mehmet Sur, mayıs ayında ise eşini dövdüğü iddiasıyla gözaltına alınmıştı.