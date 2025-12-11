Şırdancı Mehmet kaza yaptı. Çarptığı yayanın kolu ve bacağı kırıldı

Türk Hava Yolları (THY) ile yaptığı bir seyahat sırasında, kıyafetinin içinden çıkardığı şırdanı yemesi nedeniyle gündem olan ve 6 ay uçuş yasağı alan Mehmet Sur, mayıs ayında ise eşini dövdüğü iddiasıyla gözaltına alınmıştı.