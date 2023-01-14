Şırdanın stokları tükenince yüzde 75 zam geldi

"ELİMDE 1 MİLYON LİRA OLSA ŞIRDAN BULAMAM"

Güven Özgülbaş (58), 37 yıldır şırdan satışı yaptığını ifade ederken tedarik sorunu yaşadıklarını dile getirdi. Özgülbaş, şırdan yiyen müşterinin sayısının azaldığını belirtirken "Şırdan fiyatları aldı başını gidiyor. Her gün şırdan yiyen müşteri artık kalmadı. Şırdan biraz daha böyle giderse kuyumcu vitrinlerinde sergilenecek. Tedariğinde çok büyük sıkıntı yaşıyoruz. Şu anda elimde 1 milyon lira olsa şırdan bulamam. Parayla da artık bulamıyoruz" dedi.