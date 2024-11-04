Şirin Elmas cinayetinde son durum: Müge Anlı'da aranan Şirin Elmas'a ne oldu, nasıl öldü?

Şişli'de kaybolan 6 yaşındaki Şirin Elmas Hanilçi'nin ailesi bir Müge Anlı ile Tatlı Sert programına katılarak yardım talebinde bulundu. Bunun üzerine harekete geçen polis ekipleri, bölgedeki güvenlik kameralarını inceleyerek çalışma başlattı. Çalışmalar neticesinde, Feriköy Mezarlığı'nda Şirin Elmas Hanilçi'nin cansız bedeni bulundu. Peki, Şirin Elmas'a ne oldu, nasıl öldü?

Şirin Elmas cinayetinde son durum: Müge Anlı'da aranan Şirin Elmas'a ne oldu, nasıl öldü? - 1

Şişli'de 2 gündür kayıp olan 6 yaşındaki Şirin Elmas Hanilçi'nin Feriköy Mezarlığı'nda cansız bedeni bulundu. Çevredeki güvenlik kameralarını inceleyen polis ekipleri, Şirin'in kağıt toplayıcısı M.Ö. (49) ile mezarlığa girdiğini tespit etti.

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Şirin Elmas cinayetinde son durum: Müge Anlı'da aranan Şirin Elmas'a ne oldu, nasıl öldü? - 2

AİLESİ MÜGE ANLI'YA BAŞVURMUŞTU

6 yaşındaki Şirin Elmas Hanilçi'nin ailesi Müge Anlı'ya başvurmuş, oyun oynamak için dışarıya çıkan kızlarından haber alamadıklarını söylemişti. Görgü tanıkları küçük kızın kendilerinden çikolata parası istediğini dile getirmişti.

Şirin Elmas cinayetinde son durum: Müge Anlı'da aranan Şirin Elmas'a ne oldu, nasıl öldü? - 3

KAĞIT TOPLAYICISI İLE GÖRÜNTÜLENDİ

Şirin Elmas Hanilçi'nin ölümünün ardından gözaltına alınan kağıt toplayıcı M.Ö.(49) cinayeti itiraf etti. Şişli'de 2 gündür kayıp olan 6 yaşındaki Şirin Elmas Hanilçi'nin Feriköy Mezarlığı'nda cansız bedeninin bulunmasının ardından haberi alan ailesi gözyaşına boğuldu.

Şirin Elmas cinayetinde son durum: Müge Anlı'da aranan Şirin Elmas'a ne oldu, nasıl öldü? - 4

ŞİRİN'İN ÖLÜMÜYLE İLGİLİ GÖZALTINA ALINAN ŞÜPHELİ CİNAYETİ İTİRAF ETTİ

Örün ifadesinde "Yanıma geldi. Para istedi. Vermeyeceğimi söyledim. Peşimi bırakmadı. Para istemeyi sürdürdü. Canımı sıktı. Bende sinirlendim, mezarlığın orada boğarak öldürdüm. Sonra üzerini çalılarla örterek cesedi gizlemeye çalıştım" dedi.

Şirin Elmas cinayetinde son durum: Müge Anlı'da aranan Şirin Elmas'a ne oldu, nasıl öldü? - 5

SİNİR KRİZİ GEÇİRDİLER

Kızlarının öldüğünden haberlerinin olmadığını söyleyen aile üyeleri evlerinin önünde kızlarından bir haber bekledi. Saat 11.00 sıralarında sağlık ekipleri eşliğinde ailenin evine gelen yetkililer, acı haberi verdi. Anne Yeter Hanilçi ve baba İbrahim Hanilçi sinir krizi geçirdi. Güçlükle sakinleştirilen anne ve baba ayakta durmakta zorlandı. Şüpheli tutuklanarak cezaevine gönderildi.

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