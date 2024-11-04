Şirin Elmas cinayetinde son durum: Müge Anlı'da aranan Şirin Elmas'a ne oldu, nasıl öldü?
Şişli'de kaybolan 6 yaşındaki Şirin Elmas Hanilçi'nin ailesi bir Müge Anlı ile Tatlı Sert programına katılarak yardım talebinde bulundu. Bunun üzerine harekete geçen polis ekipleri, bölgedeki güvenlik kameralarını inceleyerek çalışma başlattı. Çalışmalar neticesinde, Feriköy Mezarlığı'nda Şirin Elmas Hanilçi'nin cansız bedeni bulundu. Peki, Şirin Elmas'a ne oldu, nasıl öldü?
Şişli'de 2 gündür kayıp olan 6 yaşındaki Şirin Elmas Hanilçi'nin Feriköy Mezarlığı'nda cansız bedeni bulundu. Çevredeki güvenlik kameralarını inceleyen polis ekipleri, Şirin'in kağıt toplayıcısı M.Ö. (49) ile mezarlığa girdiğini tespit etti.