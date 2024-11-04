Şirin Elmas cinayetinde son durum: Müge Anlı'da aranan Şirin Elmas'a ne oldu, nasıl öldü?

Şişli'de 2 gündür kayıp olan 6 yaşındaki Şirin Elmas Hanilçi'nin Feriköy Mezarlığı'nda cansız bedeni bulundu. Çevredeki güvenlik kameralarını inceleyen polis ekipleri, Şirin'in kağıt toplayıcısı M.Ö. (49) ile mezarlığa girdiğini tespit etti.