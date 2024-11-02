Ailesi Müge Anlı'ya başvurmuştu: 6 yaşındaki Şirin'den acı haber geldi! Şirin Elmas'a ne oldu, nasıl öldü?
Şişli'de perşembe günü kaybolan 6 yaşındaki Şirin Elmas Hanilçi'nin ailesi Müge Anlı'ya başvurmuş, oyun oynamaya diye çıkan kızlarından haber alamadıklarını söylemişti. Görgü tanıkları küçük kızın kendilerinden çikolata parası istediğini dile getirmişti. Canlı yayında arama çalışmalarının başlatıldığı 6 yaşındaki Şirin'den acı haber 2 Kasım Cumartesi günü geldi. Peki, Şirin Elmas'a ne oldu, nasıl öldü?
6 yaşındaki Şirin Elmas Hanilçi'nin ailesi kızlarının kaybolduğu gerekçesiyle Müge Anlı ve Tatlı Sert programına başvurmuştu. Programa bağlanan bir görgü tanığı birkaç gündür mahallelerine birinin dadandığını belirtmişti. Ailenin küçük kızı dilendirdiği de iddialar arasındaydı. Bunun üzerine harekete geçen polis ekipleri, bölgedeki güvenlik kameralarını inceleyerek çalışma başlattı.