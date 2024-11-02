Ailesi Müge Anlı'ya başvurmuştu: 6 yaşındaki Şirin'den acı haber geldi! Şirin Elmas'a ne oldu, nasıl öldü?

6 yaşındaki Şirin Elmas Hanilçi'nin ailesi kızlarının kaybolduğu gerekçesiyle Müge Anlı ve Tatlı Sert programına başvurmuştu. Programa bağlanan bir görgü tanığı birkaç gündür mahallelerine birinin dadandığını belirtmişti. Ailenin küçük kızı dilendirdiği de iddialar arasındaydı. Bunun üzerine harekete geçen polis ekipleri, bölgedeki güvenlik kameralarını inceleyerek çalışma başlattı.