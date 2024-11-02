Ailesi Müge Anlı'ya başvurmuştu: 6 yaşındaki Şirin'den acı haber geldi! Şirin Elmas'a ne oldu, nasıl öldü?

Şişli'de perşembe günü kaybolan 6 yaşındaki Şirin Elmas Hanilçi'nin ailesi Müge Anlı'ya başvurmuş, oyun oynamaya diye çıkan kızlarından haber alamadıklarını söylemişti. Görgü tanıkları küçük kızın kendilerinden çikolata parası istediğini dile getirmişti. Canlı yayında arama çalışmalarının başlatıldığı 6 yaşındaki Şirin'den acı haber 2 Kasım Cumartesi günü geldi. Peki, Şirin Elmas'a ne oldu, nasıl öldü?

Ailesi Müge Anlı'ya başvurmuştu: 6 yaşındaki Şirin'den acı haber geldi! Şirin Elmas'a ne oldu, nasıl öldü? - 1

6 yaşındaki Şirin Elmas Hanilçi'nin ailesi kızlarının kaybolduğu gerekçesiyle Müge Anlı ve Tatlı Sert programına başvurmuştu. Programa bağlanan bir görgü tanığı birkaç gündür mahallelerine birinin dadandığını belirtmişti. Ailenin küçük kızı dilendirdiği de iddialar arasındaydı. Bunun üzerine harekete geçen polis ekipleri, bölgedeki güvenlik kameralarını inceleyerek çalışma başlattı.

TÜRKİYE HABERLERİ

Ailesi Müge Anlı'ya başvurmuştu: 6 yaşındaki Şirin'den acı haber geldi! Şirin Elmas'a ne oldu, nasıl öldü? - 2

Bu gece saatlerinde alınan bir ihbarla çalışma alanını daraltan polis ekipleri, Şişli Feriköy Mezarlığı ve çevresinde aramalarda bulundu. Yapılan çalışmalar neticesinde, Feriköy Mezarlığı'nda Şirin Elmas Hanilçi'nin cansız bedenine bulundu. Cenaze incelenmek üzere Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

Ailesi Müge Anlı'ya başvurmuştu: 6 yaşındaki Şirin'den acı haber geldi! Şirin Elmas'a ne oldu, nasıl öldü? - 3

BİR KİŞİ GÖZALTINA ALINDI

İncelenen kamera görüntülerinde Şirin'in bir adamla görüldüğü ve mezarlık yakınlarında kaybolduğu tespit edildi. Görüntülerden tespit edilen şüpheli kağıt toplayıcısı gözaltına alındı.

Ailesi Müge Anlı'ya başvurmuştu: 6 yaşındaki Şirin'den acı haber geldi! Şirin Elmas'a ne oldu, nasıl öldü? - 4

ŞİRİN ELMAS NASIL ÖLDÜ?

Sabah.com.tr'de yer alan habere göre Şirin Elmas olayında ilk itiraf geldi. Şüpheli ilk ifadesinde olayla bir ilgisi olmadığını söylese de kamera görüntüleri ortaya çıkınca iddiaya göre cinayeti itiraf etti.

Ailesi Müge Anlı'ya başvurmuştu: 6 yaşındaki Şirin'den acı haber geldi! Şirin Elmas'a ne oldu, nasıl öldü? - 5

Şirin'i boğarak öldürdükten sonra Feriköy mezarlığında bir çukura attığını söyledi. Olayla ilgili soruşturma çok yönlü olarak sürüyor.

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