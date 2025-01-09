Şirin'in katili ne oldu, tutuklandı mı? Şişli'de öldürülen 6 yaşındaki Şirin Elmas Hanilçi davasında son durum
Şirin Elmas Hanilçi olayıyla ilgili gündemdeki son haberler ve son gelişmeler tüm Türkiye tarafından yakından takip ediliyor. İstanbul Şişli'deki Feriköy Mezarlığı'nda 31 Ekim 2024'te 6 yaşındaki Şirin'i öldürdüğü iddiasıyla tutuklanan kağıt toplayıcısı için mahkeme kararı belli oldu. Peki, Şirin'in katili ne oldu, tutuklandı mı? Şişli'de öldürülen 6 yaşındaki Şirin Elmas Hanilçi davasında son durum ne?
İstanbul Şişli'de 6 yaşındaki Şirin'i öldürdüğü iddiasıyla ilgili son haberler, sosyal medyada birçok kişi tarafından merak ediliyordu. Şirin'in ölümü ile ilgili başlatılan soruşturmada sanık Mustafa Örün hakkında mahkeme son kararını verdi. Peki, Şirin'in katili ne oldu, tutuklandı mı? Şişli'de öldürülen 6 yaşındaki Şirin Elmas Hanilçi davasında son durum ne?