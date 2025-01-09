Şirin'in katili ne oldu, tutuklandı mı? Şişli'de öldürülen 6 yaşındaki Şirin Elmas Hanilçi davasında son durum

Şirin Elmas Hanilçi olayıyla ilgili gündemdeki son haberler ve son gelişmeler tüm Türkiye tarafından yakından takip ediliyor. İstanbul Şişli'deki Feriköy Mezarlığı'nda 31 Ekim 2024'te 6 yaşındaki Şirin'i öldürdüğü iddiasıyla tutuklanan kağıt toplayıcısı için mahkeme kararı belli oldu. Peki, Şirin'in katili ne oldu, tutuklandı mı? Şişli'de öldürülen 6 yaşındaki Şirin Elmas Hanilçi davasında son durum ne?

Şirin'in katili ne oldu, tutuklandı mı? Şişli'de öldürülen 6 yaşındaki Şirin Elmas Hanilçi davasında son durum - 1

İstanbul Şişli'de 6 yaşındaki Şirin'i öldürdüğü iddiasıyla ilgili son haberler, sosyal medyada birçok kişi tarafından merak ediliyordu. Şirin'in ölümü ile ilgili başlatılan soruşturmada sanık Mustafa Örün hakkında mahkeme son kararını verdi. Peki, Şirin'in katili ne oldu, tutuklandı mı? Şişli'de öldürülen 6 yaşındaki Şirin Elmas Hanilçi davasında son durum ne?

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Şirin'in katili ne oldu, tutuklandı mı? Şişli'de öldürülen 6 yaşındaki Şirin Elmas Hanilçi davasında son durum - 2

ŞİRİN'İN KATİLİ NE OLDU, TUTUKLANDI MI?

Şişli'de 6 yaşındaki Şirin Elmas Hanilçi'yi öldüren sanık Mustafa Örün 'Kasten öldürme' suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasıyla cezalandırıldı.

Sanık hakkında, 'Cinsel saldırı' suçundan 30 yıl, 'Kişiyi hürriyetinden yoksun kılma' suçundan ise, 21 yıl hapis cezası kararı verildi.

Şirin'in katili ne oldu, tutuklandı mı? Şişli'de öldürülen 6 yaşındaki Şirin Elmas Hanilçi davasında son durum - 3

ŞİRİN OLAYI NEDİR?

31 Ekim'de Şişli Feriköy'de kaybolan 6 yaşındaki Şirin Elmas Hanilçi'nin cansız bedeni Feriköy Mezarlığı'nda bulunmuştu.

Kızlarını arayan ailesi bir televizyon programına katılarak yardım talebinde de bulunmuştu.

Bölgedeki kamera kayıtlarını inceleyen güvenlik güçleri, gece saatlerinde alınan bir ihbarla çalışma alanını daraltmıştı.

Bir kişi cinayet şüphelisi olarak gözaltına alınmış ve suçunu itiraf eden 49 yaşındaki zanlının yer göstermesi üzerine 6 yaşındaki kızın cansız bedeni Feriköy Mezarlığı'nda bulunmuştu.

Şirin'in katili ne oldu, tutuklandı mı? Şişli'de öldürülen 6 yaşındaki Şirin Elmas Hanilçi davasında son durum - 4

CENAZESİ GÖZYAŞLARI ARASINDA TOPRAĞA VERİLMİŞTİ

İstanbul Şişli’de mezarlıkta öldürülmüş halde bulunan 6 yaşındaki Şirin Elmas Hanilçi’nin cenazesi memleketi Şanlıurfa’da toprağa verildi.

Feriköy Mezarlığı’nda bulunan Şirin’in cenazesi, memleketi Şanlıurfa'ya getirildi.

Şirin'in katili ne oldu, tutuklandı mı? Şişli'de öldürülen 6 yaşındaki Şirin Elmas Hanilçi davasında son durum - 5

Şanlıurfa Asri Mezarlıkta, küçük Şirin için cenaze töreni düzenlendi.

Baba İbrahim ve anne Yeter Hanilçi ile kardeşleri ağlayarak, ağıt yaktı.

6 yaşındaki kız çocuğunun cenazesi kılınan cenaze namazının ardından toprağa verildi.

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