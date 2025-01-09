İstanbul Şişli'de 6 yaşındaki Şirin'i öldürdüğü iddiasıyla ilgili son haberler, sosyal medyada birçok kişi tarafından merak ediliyordu. Şirin'in ölümü ile ilgili başlatılan soruşturmada sanık Mustafa Örün hakkında mahkeme son kararını verdi. Peki, Şirin'in katili ne oldu, tutuklandı mı? Şişli'de öldürülen 6 yaşındaki Şirin Elmas Hanilçi davasında son durum ne?