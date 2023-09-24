“Şirinler”e operasyonun görüntüleri ortaya çıktı: Açılamayan kapı zırhlı araçla kırıldı

Adana’da “Şirinler” adıyla bilinen silahlı suç örgütüne yönelik düzenlenen operasyonun görüntüleri ortaya çıktı. Görüntülerde, polisin, örgüte ait evin koçbaşıyla kırılmayan demir kapısını zırhlı araçla kırdığı görüldü.

“Şirinler”e operasyonun görüntüleri ortaya çıktı: Açılamayan kapı zırhlı araçla kırıldı - 1

Adana Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şubesi ekipleri, teknik ve fiziki takiple kentte “Şirinler” çetesi olarak bilinen çıkar amaçlı silahlı suç örgütüne üye 15 kişiyi tespit etti.

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“Şirinler”e operasyonun görüntüleri ortaya çıktı: Açılamayan kapı zırhlı araçla kırıldı - 2

Savcılığın, şüpheliler hakkında gözaltı kararı vermesinin ardından, kentte 6 esnafı tehditle haraca bağladığı, nitelikli yağma, silahlı yaralama ve tefecilik suçlarını işlediği belirlenen çeteye yönelik operasyon düzenlendi.

“Şirinler”e operasyonun görüntüleri ortaya çıktı: Açılamayan kapı zırhlı araçla kırıldı - 3

20 adrese eş zamanlı baskın yapan ekipler, 15 şüpheliyi gözaltına aldı.

Adreslerde yapılan aramalarda ruhsatsız 10 tabanca, 12 av tüfeği, 307 mermi, 60 uyuşturucu hap ile dinleme cihazı dedektörü ele geçirildi.
“Şirinler”e operasyonun görüntüleri ortaya çıktı: Açılamayan kapı zırhlı araçla kırıldı - 4

Öte yanan operasyon anına ilişkin görüntülere ulaşıldı. Polis ekiplerinin, koçbaşıyla kırılamayan suç örgütüne ait evin kapısını, zırhlı araçla çarparak kırdığı görüldü.

“Şirinler”e operasyonun görüntüleri ortaya çıktı: Açılamayan kapı zırhlı araçla kırıldı - 5

Emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildikleri adliyede mahkemeye çıkarılan şüphelilerden 8'i tutuklandı, 7 kişi ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

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