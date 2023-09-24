“Şirinler”e operasyonun görüntüleri ortaya çıktı: Açılamayan kapı zırhlı araçla kırıldı
Adana’da “Şirinler” adıyla bilinen silahlı suç örgütüne yönelik düzenlenen operasyonun görüntüleri ortaya çıktı. Görüntülerde, polisin, örgüte ait evin koçbaşıyla kırılmayan demir kapısını zırhlı araçla kırdığı görüldü.
Adana Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şubesi ekipleri, teknik ve fiziki takiple kentte “Şirinler” çetesi olarak bilinen çıkar amaçlı silahlı suç örgütüne üye 15 kişiyi tespit etti.