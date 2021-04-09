Şırnak'ın tek kadın döner ustası

"KADINLAR ŞUNU YAPAMAZ, BUNU YAPAMAZ ALGISI VAR"

Döner ustası olmaya karar verdiğinde, ailesinin inanmadığını, çektiği videoları ailesine gösterince mutlu olduklarını ifade eden Ötün, şunları söyledi:

"Bıçağı ilk elime aldığım zaman, yapabileceğimi biliyordum. İnsan içten bir şey istiyorsa, gerçekten başarır. Gerçekten inanmak, başarmanın yarısıdır. Bazen tökezlediğim oldu. Ama asla olmayacak demedim. Olması için elimden geleni yaptım ve şu an buradayım. Çok mutluyum. İlk karar aldığım zaman, ailem inanmadı aslında. Çünkü kadınların yapabileceği bir iş değil gibi görünüyor. Ülkemizde, ‘Kadınlar şunu yapamaz, bunu yapamaz’ algısı var. Ama biz kadınlar daha çok şey başarıyoruz. Kadınlar her şeyi yapar. Ailem başta şaşırdı. İnanmadılar. Ama çok mutlu oldular, gurur duydular. Şu an arkamdalar."