Şırnaklı ressama ABD'den tam burs. "Sanatın Aziz Sancar'ı olmak istiyorum"

Başvuru sürecinde yaşadığı zorlukları anlatan Hüsam Oral, çevre baskısına rağmen pes etmediğini belirterek “Virginia Commonwealth University’den birinci olarak kabul edildim. Ayrıca Savannah College of Art and Design’dan da kabul aldım. Amerika’da eğitim alarak kendimi geliştirmek ve sanat alanında yolculuğuma devam etmek istiyorum. Bu süreçte destek olacak sponsor arayışındayım." açıklamasında bulunarak şunları söyledi:

“Şırnak’tan Amerika’ya uzanan bu yolculukta umudu olmayan insanlar vardı ama ben yılmadım. Birçok kişi Şırnak’tan Amerika’ya gidilebileceğine dair ümitsizdi. Bazı hocalarım TYT’ye çalışmamı önerdi ama sanat hocalarım çok destek oldu. Son başvuru tarihi 15 Ocak’tı; ben 14 Ocak’ta babaannem hastanedeyken başvurumu tamamladım. Dünyanın en prestijli okullarından biri olduğu için açıkçası kabul beklemiyordum. 3 Şubat gece yarısı tam burslu kabul haberi geldiğinde mutluluktan ne yapacağımı şaşırdım.”