Şırnak'ta 60 dönüm buğday tarlası kül oldu

Şırnak'ın İdil ilçesinde buğday ekili arazide çıkan yangında 60 dönüm alan zarar gördü.

Şırnak'ta 60 dönüm buğday tarlası kül oldu - 1

Yangın, dün akşam saatlerinde İdil ilçesine bağlı Alakamış köyünde çıktı.

TÜRKİYE HABERLERİ

Şırnak'ta 60 dönüm buğday tarlası kül oldu - 2

Buğday ekili arazide henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı.

Şırnak'ta 60 dönüm buğday tarlası kül oldu - 3

İhbarla bölgeye itfaiye ekipleri sevk edildi. Yangın, ekiplerin müdahalesiyle kontrol altına alınarak söndürüldü.

Şırnak'ta 60 dönüm buğday tarlası kül oldu - 4

60 DÖNÜM ARAZİ ZARAR GÖRDÜ

Yangında 60 dönüm arazi zarar görürken, çıkış nedeninin tespiti için çalışma başlatıldı.

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