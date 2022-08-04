Şırnak’ta çekirge istilası: Vatandaşlar gece dışarı çıkamadı

Şırnak’ta sıcak havaların etkisiyle çekirge istilası başladı. Her yıl olduğu gibi bu yıl da vatandaşlar gece dışarı çıkamadı.

Haberler - İHA 04.08.2022 - 06:19

Şırnak’ta çekirge istilası: Vatandaşlar gece dışarı çıkamadı - 1

’ın Beytüşşebap ilçesinde aşırı sıcaklar nedeniyle akşam vakti sokak lambalarına toplanan binlerce çekirge vatandaşları evlerine hapsetti.

Şırnak’ta çekirge istilası: Vatandaşlar gece dışarı çıkamadı - 2

Işıklarını açamayan vatandaşlar çekirgelerden dolayı dışarı çıkamadı. İlçeye bağlı Başaran ve Ayvalık köylerinde çekirgeler akşam vakti sokak lambalarına toplandı.

Şırnak’ta çekirge istilası: Vatandaşlar gece dışarı çıkamadı - 3

Evlerine adeta hapsolan köylüler gece karanlığında kalmak zorunda kaldı. Her yıl ağustos ayı başlangıcı çekirge istilasına maruz kalan vatandaşlar evlerin ışıklarını kapatmak zorunda kalıyor.

Şırnak’ta çekirge istilası: Vatandaşlar gece dışarı çıkamadı - 4

Bir hafta süren istila havalar soğuyunca bitiyor. Ömer Engin adlı bir çocuk, "Her yıl böyle oluyor, herkes evde şimdi. Işıkları açtığımızda evlere geliyorlar kapatıyoruz. Hepsi sokak lambalarına geliyor. Biz de uzaktan bakıyoruz" dedi.

Şırnak’ta çekirge istilası: Vatandaşlar gece dışarı çıkamadı - 5
Şırnak’ta çekirge istilası: Vatandaşlar gece dışarı çıkamadı - 6
Şırnak’ta çekirge istilası: Vatandaşlar gece dışarı çıkamadı - 7
Şırnak’ta çekirge istilası: Vatandaşlar gece dışarı çıkamadı - 8
Şırnak’ta çekirge istilası: Vatandaşlar gece dışarı çıkamadı - 9

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