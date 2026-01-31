Şırnak'ta Iraklı turistler kaza yaptı. İki ölü, altı yaralı
31.01.2026 13:47
İHA
Şırnak'ta yağmur nedeniyle kayganlaşan yolda kontrolden çıkan minibüs devrildi. Kazada Iraklı iki turist öldü, altı kişi de yaralandı.
Kaza İdil-Cizre yolunda meydana geldi.
D-400 Karayolu'nun Yolaçan köyü mevkisinde 06 MD 4875 plakalı minibüs, sürücüsünün yağış nedeniyle kayganlaşan yolda direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu devrildi.
İhbar üzerine olay yerine sağlık, jandarma ve itfaiye ekibi sevk edildi. Araçta bulunan Irak uyruklu sekiz kişiden Nabel Oahab Jasem Jasem (50) ve Ahmed Mohammed Shareef Saeed Al-Hayo'nun (60) yaşamını yitirdiği belirlendi.
Kazada yaralanan altı kişi ise İdil, Cizre ve Silopi devlet hastanelerine kaldırılarak tedavi altına alındı.
Kazaya ilişkin soruşturma başlatıldı.