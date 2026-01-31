Şırnak'ta Iraklı turistler kaza yaptı. İki ölü, altı yaralı

İhbar üzerine olay yerine sağlık, jandarma ve itfaiye ekibi sevk edildi. Araçta bulunan Irak uyruklu sekiz kişiden Nabel Oahab Jasem Jasem (50) ve Ahmed Mohammed Shareef Saeed Al-Hayo'nun (60) yaşamını yitirdiği belirlendi.

Kazada yaralanan altı kişi ise İdil, Cizre ve Silopi devlet hastanelerine kaldırılarak tedavi altına alındı.

Kazaya ilişkin soruşturma başlatıldı.