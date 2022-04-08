Şırnak’ta yılın ilk ‘ters laleleri’ açtı, koparana 70 bin lira ceza

ÖMRÜ 20 GÜN

Yılın sadece 20 günü yaşayan ters lale, çiçek açtıktan sonra kuruyor. Özellikle Doğu ve Güneydoğu Anadolu dağlarında yetişen çiçek türü ise nesli tükenme tehlikesi altında olduğundan dolayı koparanlara ceza geliyor.