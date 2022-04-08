Şırnak’ta yılın ilk ‘ters laleleri’ açtı, koparana 70 bin lira ceza

Doğu ve Güneydoğu bölgesinde yetişen yılın ilk ters laleleri Şırnak’ta açtı. Baharın gelişini simgeleyen ters laleleri koparana 70 bin lira para cezası uygulanıyor.

Haberler - İHA 08.04.2022 - 11:42

Şırnak’ta yılın ilk ‘ters laleleri’ açtı, koparana 70 bin lira ceza - 1

Güneydoğu Anadolu Bölgesinde havaların ısınmasıyla beraber çiçek açan ters laleler kartpostallık görüntüler oluşturdu. 

Şırnak’ta yılın ilk ‘ters laleleri’ açtı, koparana 70 bin lira ceza - 2

’ın Beytüşşebap ilçesine bağlı Başaran köyündeki ev bahçelerinde yetiştirilen endemik bitki türü olan ters lale çiçeği koruma altına alınıyor.

Şırnak’ta yılın ilk ‘ters laleleri’ açtı, koparana 70 bin lira ceza - 3

ÖMRÜ 20 GÜN

Yılın sadece 20 günü yaşayan ters lale, çiçek açtıktan sonra kuruyor. Özellikle Doğu ve Güneydoğu Anadolu dağlarında yetişen çiçek türü ise nesli tükenme tehlikesi altında olduğundan dolayı koparanlara ceza geliyor.

Şırnak’ta yılın ilk ‘ters laleleri’ açtı, koparana 70 bin lira ceza - 4

70 bin lira cezası olan çiçek türü sarı ve kırmızı rengiyle göz kamaştırıyor.

Şırnak’ta yılın ilk ‘ters laleleri’ açtı, koparana 70 bin lira ceza - 5
Şırnak’ta yılın ilk ‘ters laleleri’ açtı, koparana 70 bin lira ceza - 6
Şırnak’ta yılın ilk ‘ters laleleri’ açtı, koparana 70 bin lira ceza - 7
Şırnak’ta yılın ilk ‘ters laleleri’ açtı, koparana 70 bin lira ceza - 8

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