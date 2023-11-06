Sırp çete liderinin cesedi için villa bahçesinde keşif
Interpol’ün kırmızı bültenle aradığı Sırp çete lideri Zeljko Bojanic’in, Sırp uyruklu Rosto Mijonovik’i öldürdüğü şüphesiyle yakalandığı Sarıyer’deki villada bugün yeniden arama yapıldı. Mijonovik’in cesedinin, villanın bahçesine gömüldüğü iddiası üzerine siteye gelen ekiplerin, bahçede keşif yaptığı bildirildi.
İstanbul’da öldürülen Sırp çete lideri Risto Mijianoviç’in ölümüne ilişkin yeni bir gelişme yaşandı.
Risto Mijianoviç’in cesedi için Sarıyer’deki bir villanın bahçesinde keşif yapıldı.