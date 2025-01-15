Sır perdesi aralanıyor: Zekiye Aydın’ın cesedi nerede? Canlı yayında cinayeti itiraf etti, gözaltına alındı!

Çanakkale’de 2006 yılında kaybolan Zekiye Aydın’a ilişkin soruşturmada yeni bir gelişme yaşandı. Sabri Önal isimli kişi, katıldığı televizyon programında Zekiye Aydın’ın cesedinin yerini bildiğini söyledi. Jandarma tarafından gözaltına alınan Sabri Önal, adliyeye sevk edildi.

Sır perdesi aralanıyor: Zekiye Aydın’ın cesedi nerede? Canlı yayında cinayeti itiraf etti, gözaltına alındı! - 1

Çanakkale’nin Ayvacık ilçesinde 2006 yılında kaybolan Zekiye Aydın’ın cesedinin bulunduğu yeri bildiğini söyleyen Sabri Önal gözaltına alındı.

TÜRKİYE HABERLERİ

Sır perdesi aralanıyor: Zekiye Aydın’ın cesedi nerede? Canlı yayında cinayeti itiraf etti, gözaltına alındı! - 2

Küçükkuyu beldesinde 2006 yılında otel işletmecisi Zekiye Aydın kayboldu.

13 Ocak’ta da İstanbul’da bir televizyon programında Sabri Önal, 19 yıldır kayıp olan Zekiye Aydın’ın cesedinin yerini bildiğini iddia etti.
Sır perdesi aralanıyor: Zekiye Aydın’ın cesedi nerede? Canlı yayında cinayeti itiraf etti, gözaltına alındı! - 3

Bunun üzerine Önal, Çanakkale İl Jandarma Komutanlığı Jandarma Suç Araştırma Timi (JASAT) tarafından gözaltına alındı.

Sır perdesi aralanıyor: Zekiye Aydın’ın cesedi nerede? Canlı yayında cinayeti itiraf etti, gözaltına alındı! - 4

ZEKİYE AYDIN’IN CESEDİ NEREDE?

Dün olayla ilgili Edirne’nin Keşan ilçesinde keşif yapıldı.

Sabri Önal, ekiplere cesedin olduğu bölgeyi gösterdi.
Sır perdesi aralanıyor: Zekiye Aydın’ın cesedi nerede? Canlı yayında cinayeti itiraf etti, gözaltına alındı! - 5

Bölgede ceset aranırken, Önal, ifadesi için Ayvacık İlçe Jandarma Komutanlığı'na getirildi.

Sır perdesi aralanıyor: Zekiye Aydın’ın cesedi nerede? Canlı yayında cinayeti itiraf etti, gözaltına alındı! - 6

İşlemlerinin ardından Önal, sabah saatlerinde adliyeye sevk edildi.

Sır perdesi aralanıyor: Zekiye Aydın’ın cesedi nerede? Canlı yayında cinayeti itiraf etti, gözaltına alındı! - 7
Sır perdesi aralanıyor: Zekiye Aydın’ın cesedi nerede? Canlı yayında cinayeti itiraf etti, gözaltına alındı! - 8
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