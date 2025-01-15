Sır perdesi aralanıyor: Zekiye Aydın’ın cesedi nerede? Canlı yayında cinayeti itiraf etti, gözaltına alındı!
Çanakkale’de 2006 yılında kaybolan Zekiye Aydın’a ilişkin soruşturmada yeni bir gelişme yaşandı. Sabri Önal isimli kişi, katıldığı televizyon programında Zekiye Aydın’ın cesedinin yerini bildiğini söyledi. Jandarma tarafından gözaltına alınan Sabri Önal, adliyeye sevk edildi.
Çanakkale’nin Ayvacık ilçesinde 2006 yılında kaybolan Zekiye Aydın’ın cesedinin bulunduğu yeri bildiğini söyleyen Sabri Önal gözaltına alındı.