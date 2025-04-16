Sırrı Süreyya Önder kimdir, hastalığı ne?

SIRRI SÜREYYA ÖNDER'İN YER ALDIĞI EKRAN PROJELERİ

Yönetmenlik, senaristlik, oyunculuk, müzik yapımcılığı ve ulusal basında köşe yazarlığı yaptı. "Emret Komutanım", "Sis ve Gece", "Ada: Zombilerin Düğünü", "F Tipi Film", "Ejder Kapanı", "Mar", "Düğün Dernek" ve "Yeraltı" gibi filmlerde senarist, yönetmen, senaryo danışmanı ve oyuncu olarak yer aldı.



