Sırrı Süreyya Önder kimdir, hastalığı ne?
Kaldırıldığı hastanede aort damarında yırtık tespit edilen TBMM Meclis Başkan Vekili Sırrı Süreyya Önder, ameliyat edildi. Sırrı Süreyya Önder 2024'te Meclis'te yaptığı açıklamada hastalığını anlatmış, ağır bir tedavi gördüğünden bahsetmişti. Peki, Sırrı Süreyya Önder kimdir, kaç yaşında, nereli,
Sırrı Süreyya Önder, 1962 yılında Adıyaman ilinin merkez ilçesinde, Türkmen kökenli bir ailenin çocuğu olarak dünyaya geldi. Sekiz yaşındayken kaybettiği babası, TİP Adıyaman örgütünün kurucularındandı.