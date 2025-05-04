Sırrı Süreyya Önder kimdir, neden öldü, hasta mıydı? DEM Parti İstanbul Milletvekili Sırrı Süreyya Önder'in hayatı
Türk siyasetinde uzun süre çeşitli görevler üstlenmiş Sırrı Süreyya Önder hayatını kaybetti. Uzun süredir hastanede tedavi altında olan DEM Parti İstanbul milletvekili, 18 günlük yaşam mücadelesini kaybetti. Siyasi kariyerinin yanı sıra birçok sinema filminde de rol olan Sırrı Süreyya Önder, özellikle mecliste yaptığı konuşmalarla sık sık sosyal medyada gündem oluyordu. Peki Sırrı Süreyya Önder kimdir, neden öldü? İşte, Sırrı Süreyya Önder’İn hayatı ve kariyeri…
DEM Parti İstanbul Milletvekili olan Sırrı Süreyya Önder'in hayatı hakkında bilgiler sorgulanıyor. Kalp rahatsızlığı nedeniyle hastaneye yatırılan ve 18 gündür yaşam savaşı veren siyasetçi Sırrı Süreyya Önder 63 yaşında hayatını kaybetti. Peki, DEM Parti İstanbul Milletvekili Sırrı Süreyya Önder kimdir, neden öldü?