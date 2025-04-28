Sırrı Süreyya Önder kimdir, sağlık durumu nasıl? DEM Parti İstanbul Milletvekili Sırrı Süreyya Önder'in hayatı

Sırrı Süreyya Önder, Türkiye gündemini ve siyasetini yakından takip eden sosyal medya kullanıcılarının merak edip araştırdığı isimler arasında yer alıyor. 12 gündür yoğun bakımda olan DEM Parti İstanbul Milletvekili Sırrı Süreyya Önder'in hayatı, kariyeri ve sağlık durumundaki son gelişmeler merak ediliyor. Peki, Sırrı Süreyya Önder kimdir, sağlık durumu nasıl?

Sırrı Süreyya Önder kimdir, sağlık durumu nasıl? DEM Parti İstanbul Milletvekili Sırrı Süreyya Önder'in hayatı - 1

12 gündür yoğun bakımda olan ve yaşam savaşı veren siyasetçi Sırrı Süreyya Önder kim olduğu birçok kişi tarafından araştırılıyor. DEM Parti İstanbul Milletvekili olan Sırrı Süreyya Önder'in sağlık durumu sorgulanıyor. Peki, Sırrı Süreyya Önder kimdir, sağlık durumu nasıl?

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Sırrı Süreyya Önder kimdir, sağlık durumu nasıl? DEM Parti İstanbul Milletvekili Sırrı Süreyya Önder'in hayatı - 2

SIRRI SÜREYYA ÖNDER KİMDİR?

Sırrı Süreyya Önder, 7 Temmuz 1962 yılında Adıyaman'da dünyaya geldi. Yönetmen, senarist, yapımcı, oyuncu, gazeteci ve siyasetçidir. DEM Parti İstanbul Milletvekili ve TBMM Başkanvekilidir.

Yönetmenlik, senaristlik, oyunculuk, müzik yapımcılığı ve ulusal basında köşe yazarlığı yaptı. Emek, Demokrasi ve Özgürlük Bloku (BDP'nin desteklediği bağımsızlar) saflarında katıldığı 2011 genel seçimlerinde, İstanbul 2. bölgeden milletvekili seçildi.

2014 yerel seçimlerinde HDP'nin İstanbul Büyükşehir Belediyesi başkan adayı oldu, ancak kazanamadı. HDP saflarında katıldığı Haziran 2015 genel seçimlerinde ve Kasım 2015 genel seçimlerinde ise Ankara 1. bölgeden milletvekili seçildi.

TBMM 24. Dönem İstanbul, 25. Dönem ve 26. Dönem Ankara milletvekili olarak görev yaptı. 2023 Türkiye genel seçimlerinde DEM Parti'den 28. dönem İstanbul milletvekili seçildi.

Sırrı Süreyya Önder kimdir, sağlık durumu nasıl? DEM Parti İstanbul Milletvekili Sırrı Süreyya Önder'in hayatı - 3

SAĞLIK DURUMU NASIL?

15 Nisan 2025'te kalp krizi geçiren Önder, hastaneye nabızsız bir şekilde getirilmiş ve müdahalelerle yeniden dolaşım sağlandı.

Aort damarında yırtık teşhis edilmesiyle saat 23.35'te acil olarak ameliyata alınan Önder'e 12 saat süren ameliyatla by-pass ve aort greftleme işlemleri yapıldı.

12 gündür yoğun bakımda olan Sırrı Süreyya Önder'in doktoru tarafından yapılan son açıklamada, "Başka bir kırılma noktasına gelmiş bulunmaktayız." denildi ve açıklamanın devamında "Hastamızın refleksleri azalmış, beyin ödeme devam etmektedir." ifadelerine yer verildi.

Önder'in hayati tehlikesinin artarak devam ettiğinin bildirildiği hastane açıklamasında tedavilerin devam ettiği de vurgulandı.

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