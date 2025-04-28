Sırrı Süreyya Önder kimdir, sağlık durumu nasıl? DEM Parti İstanbul Milletvekili Sırrı Süreyya Önder'in hayatı
Sırrı Süreyya Önder, Türkiye gündemini ve siyasetini yakından takip eden sosyal medya kullanıcılarının merak edip araştırdığı isimler arasında yer alıyor. 12 gündür yoğun bakımda olan DEM Parti İstanbul Milletvekili Sırrı Süreyya Önder'in hayatı, kariyeri ve sağlık durumundaki son gelişmeler merak ediliyor. Peki, Sırrı Süreyya Önder kimdir, sağlık durumu nasıl?
12 gündür yoğun bakımda olan ve yaşam savaşı veren siyasetçi Sırrı Süreyya Önder kim olduğu birçok kişi tarafından araştırılıyor. DEM Parti İstanbul Milletvekili olan Sırrı Süreyya Önder'in sağlık durumu sorgulanıyor. Peki, Sırrı Süreyya Önder kimdir, sağlık durumu nasıl?