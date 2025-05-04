Ceren Önder kimdir? Sırrı Süreyya Önder’in kızı Ceren Önder Kandemir’in hayatı

CEREN ÖNDER KONUŞMASIYLA GÜNDEM OLDU

Sırrı Süreyya Önder’in kızı, Ceren Önder babası için düzenlenen cenaze töreninde yazdığı mektubu okudu.



Ceren Önder “ Baba, hayatın bütün rengi gitti. Benim bildiğim hayat bitti. Yeni bir hayat başlıyor şimdi, ürkütücü. Kendimi bildim dileli seni kaybetmekten korktum. Öyle iyi öyle benzersizdin ki bu adam bana sadece ölerek acı çektirebilirdi derdim.” ifadelerini kullandı.





