Ceren Önder kimdir? Sırrı Süreyya Önder’in kızı Ceren Önder Kandemir’in hayatı
Atatürk Kültür Merkezi’nde Sırrı Süreyya Önder için düzenlenen törende konuşan kızı Ceren Önder’in hayatı merak konusu oldu. Sırrı Süreyya Önder’in 1991 yılında Halide Tülay Demirsöz ile evliliğinden dünyaya gelen Ceren Önder, babası için yaptığı konuşmada gözyaşlarını tutamadı. Babasına yazdığı mektubu okuyan Ceren Önder, güçlükle ayakta durduğu görüldü. Peki Sırrı Süreyya Önder’in kızı Ceren Önder Kandemir kimdir, kaç yaşında ve mesleği ne? İşte, Ceren Önder’in hayatı…
Sırrı Süreyya Önder’in kızı Ceren Önder, babası için Atatürk Kültür Merkezi’nde yaptığı konuşmayla sosyal medyada gündem oldu. Sırrı Süreyya Önder’in 1991 yılında Halide Tülay Demirsöz ile evliliğinden dünyaya gelen Ceren Önder, 2015 yılında Emre Abay ile hayatını birleştirirken eşinin reklamcılık sektöründe çalıştığı biliniyor. Peki Ceren Önder kimdir, kaç yaşında? İşte, Ceren Önder’in hayatı…