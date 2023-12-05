Sis zincirleme kazaya neden oldu: 19 yaralı

Ağrı'da yoğun sis nedeniyle 9 aracın karıştığı zincirleme kazada 19 kişi yaralandı.

Sis zincirleme kazaya neden oldu: 19 yaralı - 1

Kaza, saat 08.00 sıralarında Ağrı-İran kara yolu Yoncalı köyü mevkisinde meydana geldi. 

TÜRKİYE HABERLERİ

Sis zincirleme kazaya neden oldu: 19 yaralı - 2

Yoğun sis ve buzlanma nedeni ile aralarında otobüs, midibüs, hafif ticari araç ve otomobilin bulunduğu 9 araç, zincirleme kazaya karıştı.

Sis zincirleme kazaya neden oldu: 19 yaralı - 3

19 kişinin yaralandığı kazada Diyadin Belediyesi'ne ait midibüs, refüje yan yatarken, diğer araçlarda hasar oluştu.

Sis zincirleme kazaya neden oldu: 19 yaralı - 4

İhbar üzerine olay yerine polis, sağlık, jandarma, AFAD ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Yaralılar, ambulanslarla Ağrı Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırıldı.

Sis zincirleme kazaya neden oldu: 19 yaralı - 5

Kaza nedeni ile bir süre ulaşıma kapanan yol, ekiplerin araçları kaldırması ile yeniden trafiğe açıldı.

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