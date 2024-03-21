Şişli Belediyesi hangi partide? Şişli Belediye başkanı kimdir? Şişli Belediye başkan adayları

ŞİŞLİ BELEDİYESİ BAŞKANI KİMDİR VE HANGİ PARTİDEN?

Şişli Belediyesi Başkanı Muammer Keskin Kimdir?

1954 yılında Ardahan’da doğdu. İlk ve orta öğrenimini Ardahan’da tamamladı. Üniversite eğitimi için İstanbul’a gelerek Atatürk Eğitim Enstitüsü Sosyal Bilgiler Bölümü’nden mezun oldu. Askerlik görevinin ardından 3 yıl öğretmenlik de yaptı.

Belediyeciliği ustalardan öğrendi. Belediyecilik deneyimini İstanbul Belediyesi’nde çalışarak kazandı. Fahri Atabay’ın Belediye Başkanlığı döneminde, 1972 yılında Fen İşleri Müdürlüğü’nde göreve başladı. 1974-1978 yılları arasında, efsanevi İstanbul Belediye Başkanı Ahmet İsvan’la birlikte, çalışmalarını İstanbul Yakası Asfalt Şubesi’nde sürdürdü.

Sonraki iki yılda ise, diğer bir başka efsanevi CHP’li Belediye Başkanı Aytekin Kotil’e bağlı olarak Şişli Şube Müdürü sıfatıyla hizmet verdi. 35 Yıllık CHP Emekçisi. Siyasi hayatı boyunca sosyal demokrasinin iktidar olması için emek verdi. İlçe Başkanlığı yaptı. Cumhuriyet Halk Partisi çatısı altında pek çok kademede görev aldı. 1985 yılında Mali Müşavirler Birliği Derneği kuruluşunda aktif rol oynadı. 1990’lı yıllarda Sosyal Demokrat Değişim Dergisi’nin yayımlanmasına katkıda bulundu. 1998-2006 yılları arasında İstanbul Serbest Muhasebeci Mali Müşavirler Odası yönetim kurulu üyeliği görevinde bulundu. Türkiye Sosyal Ekonomik Siyasal Araştırmalar Vakfı (TÜSES) Genel Sekreterliği görevinden, aday adaylığı nedeniyle etik anlayışı gereği istifa etti.2016 referandumu Hayır Meclisleri ve 24 Haziran seçiminde ‘Seçim Süreci Meclisleri’nde yer aldı. Şişli Demokrasi Meclisi, Özgür Şişli ve Özgür İstanbul Platformu gibi birçok sivil toplum platformunda aktif olarak çalıştı. Türk Onkoloji Vakfı Genel İdare Kurulu Üyesi olarak sivil topluma hizmet vermeye devam ediyor. Hülya Keskin ile evli olup, Derya ve Volkan adlarında iki çocuğu var. Derya ve Haluk Baran Demirel’in biricik oğlu Demir’in de dedesi.