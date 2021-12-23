Şişli'de 6 katlı binada yangın paniği

Haberler - DHA 23.12.2021 - 03:28
Şişli'de 6 katlı binanın bodrum katında çıkan yangın korku ve paniğe neden oldu. İtfaiye ekiplerinin kısa sürede müdahale ettiği yangında binada mahsur kalanlar merdiven aracıyla kurtarıldı.
Halaskargazi Mahallesi Zafer Sokak'ta bulunan 6 katlı binanın bodrum katında yangın çıktı.
Bina sakinleri tarafından depo olarak kullanılan alanda çıkan yangın nedeniyle binanın merdiven boşluğunu bir anda dumanlar kapladı. Vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Kısa sürede olay yerine gelen itfaiye ekipleri, binada mahsur kalan biri çocuk 5 kişiyi merdiven aracıyla kurtardı.
Ekiplerin müdahalesinin ardından yangın kısa sürede söndürüldü.
Yangının kesin çıkış nedeni yapılacak incelemelerin ardından belirlenecek.