Şişli'de 6 katlı binada yangın paniği

Şişli'de 6 katlı bir binanın bodrum katında yangın çıktı. Binada mahsur kalanlar itfaiye ekipleri tarafından kurtarıldı.

Haberler - DHA 23.12.2021 - 03:28

Şişli'de 6 katlı binada yangın paniği - 1

Şişli'de 6 katlı binanın bodrum katında çıkan yangın korku ve paniğe neden oldu. İtfaiye ekiplerinin kısa sürede müdahale ettiği yangında binada mahsur kalanlar merdiven aracıyla kurtarıldı.

Şişli'de 6 katlı binada yangın paniği - 2

Halaskargazi Mahallesi Zafer Sokak'ta bulunan 6 katlı binanın bodrum katında yangın çıktı.

Şişli'de 6 katlı binada yangın paniği - 3

Bina sakinleri tarafından depo olarak kullanılan alanda çıkan yangın nedeniyle binanın merdiven boşluğunu bir anda dumanlar kapladı. Vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Şişli'de 6 katlı binada yangın paniği - 4

Kısa sürede olay yerine gelen itfaiye ekipleri, binada mahsur kalan biri çocuk 5 kişiyi merdiven aracıyla kurtardı.

Şişli'de 6 katlı binada yangın paniği - 5

Ekiplerin müdahalesinin ardından yangın kısa sürede söndürüldü.

Şişli'de 6 katlı binada yangın paniği - 6

Yangının kesin çıkış nedeni yapılacak incelemelerin ardından belirlenecek.

Şişli'de 6 katlı binada yangın paniği - 7
Şişli'de 6 katlı binada yangın paniği - 8
Şişli'de 6 katlı binada yangın paniği - 9
Şişli'de 6 katlı binada yangın paniği - 10
Şişli'de 6 katlı binada yangın paniği - 11

TÜRKİYE HABERLERİ

DAHA FAZLA GÖSTER