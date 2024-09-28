Şişli’de AVM yangını

İstanbul Şişli'de bulunan bir AVM’nin havalandırma boşluğunda yangın çıktı. Yangın, itfaiyenin müdahalesiyle kısa sürede kontrol altına alınıp söndürüldü.

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Yangın, saat 07.00 sıralarında Mecidiyeköy’de bulunan bir AVM’de çıktı.

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Şişli’de AVM yangını - 2

AVM’nin havalandırma bölümünde çıkan yangında ihbar üzerine olay yerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Şişli’de AVM yangını - 3

Polis ekipleri, cadde ve sokakta güvenlik önlemleri alıp AVM’deki kişileri dışarıya çıkarırken itfaiye ekipleri yangını söndürme çalışması başlattı.

Şişli’de AVM yangını - 4

İtfaiyenin içerden yaptığı müdahalenin ardından yangın kontrol altına alındı.

Şişli’de AVM yangını - 5

Kısa sürede söndürülen yangında, bir AVM personeli dumandan etkilenerek ambulansa alındı.

Şişli’de AVM yangını - 6

Yangının çıkış nedenine ilişkin inceleme başlatıldı.

Şişli’de AVM yangını - 7
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