Şişli'de başı kesik kadın cinayetinde kan donduran ayrıntılar: Cinayeti itiraf ettiler, gözaltı sayısı yükseldi
25.01.2026 10:02
Son Güncelleme: 25.01.2026 14:10
AA, İHA
Şişli'deki başı kesik kadın cinayeti soruşturmasında yeni ayrıntılar ortaya çıkıyor. Olayın iki zanlısı yurt dışına kaçmak isterken yakalandı. Şüpheliler cinayeti itiraf ederken, olayla bağlantılı olduğu düşünülen bir kişi daha gözaltına alındı. (Haber: Dilek Yaman Demir)
İstanbul'un göbeğinde korkunç bir olay yaşandı.
Şişli'de çöp konteyneri içinde başı olmayan bir kadın cesedi bulundu.
Cinayete ilişkin iki kişi, havalimanında yurt dışına kaçmak üzereyken yakalandı.
Gözaltına alınan şüpheliler, ilk ifadelerinde suçlarını itiraf etti.
Polis olayla bağlantısı olduğu düşünülen bir kişiyi daha gözaltına aldı. Bu kişinin kasap olarak çalıştığı öğrenildi.
KAĞIT TOPLAYAN BİR KİŞİ BULDU
Olay dün akşam saatlerinde yaşandı.
Duatepe Mahallesi Kuyulubağ Sokak'ta kağıt toplayan bir kişinin çöp konteynerinde ceset olduğunu görmesi üzerine bölgeye polis ekipleri sevk edildi.
Polis ekipleri, çöp konteynerinin bulunduğu sokağı şerit çekerek giriş ve çıkışlara kapattı.
CESEDİN BAŞI YOK
Yapılan incelemede, bir kadına ait olduğu tespit edilen cesedin başı olmadığı belirlendi.
Ekipler, cesedin başının bulunması için çevredeki çöp konteynerlerinde de inceleme yaptı.
Başka bir konteynerde kadına ait ceset parçaları bulundu.
CESEDİN KİMLİĞİ BELİRLENDİ
Başı olmayan cesedin kimliği belirlendi.
Cesedin, Özbekistanlı 36 yaşındaki Durdona Khokimova isimli kadına ait olduğu tespit edildi.
Polis olayla ilgili geniş çaplı çalışma başlattı.
CESEDİ BIRAKANLAR KAMERADA
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından olayla ilgili soruşturma başlatılırken, bu kapsamda olay yeri ve çevresinde bulunan güvenlik kamera görüntüleri tek tek incelendi.
İstihbarat Şube ve Asayiş Şube ekiplerinin yürüttüğü çalışmalar kapsamında, iki erkek şüphelinin bir valiz ile konteynerlerin yanına gelerek şüpheli hareketlerde bulunduğu ortaya çıktı.
İKİ ZANLI YAKALANDI
Polis, kamera görüntülerinden şüphelilerin kimliklerini belirledi.
Emniyet güçleri şüphelierden birinin 31 yaşındaki Dılshod Akhrol Uglı Turdımurotov, diğerinin ise 29 yaşındaki Gofurjon Akmalkhonovıch Kamalkhodaev olduğunu tespit etti.
Harekete geçen polis iki şüpheliye İstanbul Havalimanı'nda buldu.
Edinilen bilgiye göre, şüpheliler Gürcistan'a kaçmak üzereydi.
SORGUSUNDA İTİRAF ETTİ
İki şüpheli İstanbul Havalimanı'nda gözaltına alındı.
Sorguya alınan şüpheliler suçlarını itiraf etti.
Dılshod Akhrol Uglı Turdımurotov, öldürülen kadınla ilişkisi olduğunu söyleyip, aralarında tartışma yaşandığını savundu.
Turdımurotov, cinayeti de bu sırada işlediğini anlattı.
Gözaltına alınan diğer zanlının ise cesedin parçalanmasına yardımcı olduğu öğrenildi.
Korkunç cinayete ilişkin soruşturma sürerken, polis bir kişiyi daha gözaltına aldı.
GÖZALTI SAYISI ÜÇE YÜKSELDİ
Katil zanlılarıyla bağlantılı olabileceği değerlendirilen Ekrem K. isimli kişi de polis tarafından yakalanıp emniyete götürüldü.
Bu kişinin kasap olarak çalıştığı öğrenildi.