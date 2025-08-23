Şişli'de dehşet: Eşinin ikiz kardeşi tarafından öldürüldü

HAYATINI KAYBETTİ

Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekibi sevk edildi.

İlk müdahalesi olay yerinde yapılan Çakır, ambulansla hastaneye kaldırıldı.

Ancak Ejder Çakır, yapılan tüm müdahalelerle rağmen kurtarılmayarak hayatını kaybetti.