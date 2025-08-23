Şişli'de dehşet: Eşinin ikiz kardeşi tarafından öldürüldü
İstanbul Şişli'de S.Ç., eşi Ejder Çakır ile kavga ettikten sonra evi terk edip ikiz kardeşi S.S.'nin evine gitti. Eşini geri getirmek için otomobiliyle S.S.’nin kapısına giden Ejder Çakır ile aralarında kavga çıktı. Silahını çeken S.S., ateş ederek Ejder Çakır’ı ağır yaraladı. Hastaneye kaldırılan Çakır, hayatını kaybetti.
