Şişli'de güpegündüz öldürülen Bahar Aksu'ya gözyaşlarıyla veda

BAHAR AKSU'NUN TEYZESİ: YILLARDIR TEHDİT EDİLİYORDU, DEFALARCA ŞİKAYET ETTİ

Aksu'nun teyzesi Nesrin Arıkan, genç kadının yıllardır tehdit edildiğini söyledi.

Arıkan, "Karşı çıktık ama evlenmesin diye kızı kurtaramadık başını. Artık nasıl tehdit ettiyse evlendi nikah kıyıldı. Babası ev aldı. Her şeyini babası yaptı. Ama psikopat yaptı yapacağını." diye konuştu.

Bahar Aksu'nun Rüstem Elibol'u defalarca şikayet ettiğini anlatan Arıkan, "Babası İngiliz; yurt dışında kaldığı için maddi durumu iyi olduğu için imkanları kaybetmemek için peşini bırakmadı. Ağır ceza ile cezalandırılsın." ifadelerini kullandı.

Aksu'nun iş arkadaşı Sami Aron ise, "Herhangi bir anormallik yoktu. 6-7 aydır birlikte çalışıyorduk. Tehdit, korku, endişe yoktu. İşini yapıp evine giden bir insandı." dedi.