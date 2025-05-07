Şişli'de güpegündüz öldürülen Bahar Aksu'ya gözyaşlarıyla veda

Şişli'de katledilen Bahar Aksu, bugün Edirne'de son yolculuğuna uğurlandı. Genç kadının yakınları, cenaze töreninde gözyaşlarını tutamadı.

Şişli'de güpegündüz öldürülen Bahar Aksu'ya gözyaşlarıyla veda - 1

İstanbul'un Şişli ilçesinde zorla araca bindirilmek istendiği sırada eski eşi tarafından silahla öldürülen Bahar Aksu'nun cenazesi, Edirne'de defnedildi.

TÜRKİYE HABERLERİ

Şişli'de güpegündüz öldürülen Bahar Aksu'ya gözyaşlarıyla veda - 2

Bahar Aksu'nun cenazesi, morgdan alınarak Eski Cami'ye getirildi.

Şişli'de güpegündüz öldürülen Bahar Aksu'ya gözyaşlarıyla veda - 3

Burada Aksu'nun annesi Gülçin Küçüktorun, babası İbrahim Aksu, kardeşi Berin Nur Altınbaş ve aile yakınları taziyeleri kabul etti.

Şişli'de güpegündüz öldürülen Bahar Aksu'ya gözyaşlarıyla veda - 4

Cenaze, öğle vakti kılınan cenaze namazı sonrası Yenişehir Mezarlığı'nda toprağa verildi.

Şişli'de güpegündüz öldürülen Bahar Aksu'ya gözyaşlarıyla veda - 5

Yücel Altınbaş, Bahar Aksu'nun üvey babası olduğunu ancak onu öz evladı gibi kabul edip sevdiğini belirterek, kadın cinayetlerinin durdurulması için mücadele edeceğini söyledi.

Şişli'de güpegündüz öldürülen Bahar Aksu'ya gözyaşlarıyla veda - 6

BAHAR AKSU'NUN TEYZESİ: YILLARDIR TEHDİT EDİLİYORDU, DEFALARCA ŞİKAYET ETTİ

Aksu'nun teyzesi Nesrin Arıkan, genç kadının yıllardır tehdit edildiğini söyledi.

Arıkan, "Karşı çıktık ama evlenmesin diye kızı kurtaramadık başını. Artık nasıl tehdit ettiyse evlendi nikah kıyıldı. Babası ev aldı. Her şeyini babası yaptı. Ama psikopat yaptı yapacağını." diye konuştu.

Bahar Aksu'nun Rüstem Elibol'u defalarca şikayet ettiğini anlatan Arıkan, "Babası İngiliz; yurt dışında kaldığı için maddi durumu iyi olduğu için imkanları kaybetmemek için peşini bırakmadı. Ağır ceza ile cezalandırılsın." ifadelerini kullandı.

Aksu'nun iş arkadaşı Sami Aron ise, "Herhangi bir anormallik yoktu. 6-7 aydır birlikte çalışıyorduk. Tehdit, korku, endişe yoktu. İşini yapıp evine giden bir insandı." dedi.

Şişli'de güpegündüz öldürülen Bahar Aksu'ya gözyaşlarıyla veda - 7

KATİL VE ÜÇ ARKADAŞI GÖZALTINDA

İstanbul Şişli'de Bahar Aksu'nun güpegündüz öldürülmesine ilişkin soruşturma ise sürüyor.

Olay kentin en kalabalık noktalarından Şişli'de yaşanmıştı.

Sabah saatlerinde işine giden Bahar Aksu, eski eşi Rüstem Elibol ve üç arkadaşı tarafından araçla kaçırılmak istenmişti.

Kadının bağırması ve direnmesi üzerine silahını çıkaran Elibol, Aksu'ya altı el art arda ateş etmişti.

Bahar Aksu olay yerinde yaşamını yitirmişti.

Katil zanlısı ve yanındaki üç arkadaşı gözaltında tutuluyor.

Şişli'de güpegündüz öldürülen Bahar Aksu'ya gözyaşlarıyla veda - 8

RÜSTEM ELİBOL'UN İFADESİ

Bahar'ın ölümüne ilişkin soruşturmada saldırgan Rüstem Elibol dün gözaltında tutulduğu emniyette ifade verdi.

Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği'nde işlemleri devam eden katil, cinayeti işlediğini kabul etti.

"2019 yılında evlendik. Üç yıl sonra boşandık. Bu boşanmayı kabul edemedim." diyen Elibol, Aksu'yu sosyal medyadan sürekli takip ettiğini söyledi.

Cuma günü arkadaşlarıyla birlikte Çanakkale'den İstanbul'a geldiğini anlatan Elibol, burada bir gece konakladıklarını söyleyip, ardından yeniden Çanakkale'ye döndüklerini ifade etti.

Elibol ve beraberindekilerin o gece kadının yaşadığı sokakta keşif yapmış olabileceği ihtimali üzerinde duruluyor.

Olay günü araç içinde Aksu'nun işe gitmesini beklediklerini anlatan Elibol, "Aksu'yu görünce zorla araca bindirmek istedim. Direnince vurdum." dedi.

Şişli'de güpegündüz öldürülen Bahar Aksu'ya gözyaşlarıyla veda - 9

KATİLİN SUÇ DOSYASI KABARIK

Öte yandan, Elibol'un ruhsatsız silah kullanmaktan iki, yaralamadan iki ve tehditten de bir olmak üzere beş suç dosyası bulunduğu öğrenildi.

Elibol'a yardım eden kişilerden birinin de suç kaydı olduğu öğrenildi. Suçlardan birinin cinsel istismar suçu olduğu ifade edildi.​

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