Şişli'de güpegündüz öldürülen Bahar Aksu'ya gözyaşlarıyla veda

RÜSTEM ELİBOL'UN İFADESİ
Bahar'ın ölümüne ilişkin soruşturmada saldırgan Rüstem Elibol dün gözaltında tutulduğu emniyette ifade verdi.
Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği'nde işlemleri devam eden katil, cinayeti işlediğini kabul etti.
"2019 yılında evlendik. Üç yıl sonra boşandık. Bu boşanmayı kabul edemedim." diyen Elibol, Aksu'yu sosyal medyadan sürekli takip ettiğini söyledi.
Cuma günü arkadaşlarıyla birlikte Çanakkale'den İstanbul'a geldiğini anlatan Elibol, burada bir gece konakladıklarını söyleyip, ardından yeniden Çanakkale'ye döndüklerini ifade etti.
Elibol ve beraberindekilerin o gece kadının yaşadığı sokakta keşif yapmış olabileceği ihtimali üzerinde duruluyor.
Olay günü araç içinde Aksu'nun işe gitmesini beklediklerini anlatan Elibol, "Aksu'yu görünce zorla araca bindirmek istedim. Direnince vurdum." dedi.