Şişli'de katliam gibi kazada acı ayrıntı

Kaza anında olay yerinde bulunan Nermin Fedakar da kazayı anlattı.

Aracın çok hızlı olduğundan bahseden Fedakar, "Korkunç bir hızla çarptı. Sanırım motorluya kızdı. Motorlunun yan tarafını biçti, ondan sonra refüje çarpıp havaya taşları uçurdu. Korkunç bir patlama oldu." dedi.

"Motorcu biraz daha solda olsa büyük ihtimalle onu da ezecekti." diye olay aynına ilişkin konuşan başka bir tanık Salih Taş da "Ondan sonra ters yönden geldi, taşları uçurdu. Burada 3 teyze vardı, bir genç kadın vardı, bilmiyorum onun durumu çok kritikti. Bir kişi ağaçların arasına uçmuştu, onun da bilinci kapalıydı. Bir de orada kafası taşa vuran kişi vardı, onun da bilinci yerinde değildi." ifadelerini kullandı.