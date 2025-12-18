Şişli'de katliam gibi kazada acı ayrıntı
18.12.2025 10:12
DHA
İstanbul Şişli'deki katliam gibi kazada hayatını kaybedenlerin isimleri belli oldu. Kazada hayatını kaybeden Hakan Dündar'ın köpeği gezdirmek için dışarı çıktığı öğrenildi. Kazadan sonra Pablo isimli köpeğin ise kaybolduğu bilgisine ulaşıldı.
Şişli'de direksiyon hakimiyetini kaybederek kaldırıma çıkan sürücü dün öğle saatlerinde dehşet saçmıştı.
İki kişinin öldüğü, 6 kişinin yaralandığı kazada acı ayrıntılar ortaya çıktı.
Kaza, dün saat 15.45 sıralarında Halide Edip Adıvar Mahallesi Darülaceze Caddesi'nde E.Y.'nin (64) kullandığı otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu ters yöne girdi.
Ters yönde ilerleyen otomobil önce seyir halindeki motosikletli kurye İ.K.’ye (30), ardından kaldırımda yürüyen yayalara çarptı.
Hastanede tedavi altına alınan Necmiye Kurtuluş Çelik ile Hakan Dündar yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Diğer yandan kazada yaralanan E.Y.(64), A.P.(30), U.B.(39), E.B.(62), Z.D.(76) ile H.H.A.'nın (24) tedavisi sürüyor. A.P.’nin ise ağır yaralandığı hayati tehlikesinin sürdüğü öğrenildi.
Motokurye İ.K. ise kazadan yara almadan kurtuldu.
KÖPEĞİNİ GEZDİRİRKEN ARAÇ ÇARPTI
Hayatını kaybedenlerden Hakan Dündar'ın Bozkurt Mahallesi’nde kadın kuaförlüğü yaptığı ve kaza sırasında köpeğini gezdirmek için kaldırımda yürüdüğü ortaya çıktı.
Kazadan sonra Pablo isimli köpeğin ise kaybolduğu bilgisine ulaşıldı.
Necmiye Kurtuluş Çelik’in ise evli ve bir çocuk annesi olduğu öğrenildi.
Dündar’ın bugün Feriköy’den, Çelik’in ise Levent’ten son yolculuğuna uğurlanacağı öğrenildi.
"KORKUNÇ HIZLA ÇARPTI"
Kaza anında olay yerinde bulunan Nermin Fedakar da kazayı anlattı.
Aracın çok hızlı olduğundan bahseden Fedakar, "Korkunç bir hızla çarptı. Sanırım motorluya kızdı. Motorlunun yan tarafını biçti, ondan sonra refüje çarpıp havaya taşları uçurdu. Korkunç bir patlama oldu." dedi.
"Motorcu biraz daha solda olsa büyük ihtimalle onu da ezecekti." diye olay aynına ilişkin konuşan başka bir tanık Salih Taş da "Ondan sonra ters yönden geldi, taşları uçurdu. Burada 3 teyze vardı, bir genç kadın vardı, bilmiyorum onun durumu çok kritikti. Bir kişi ağaçların arasına uçmuştu, onun da bilinci kapalıydı. Bir de orada kafası taşa vuran kişi vardı, onun da bilinci yerinde değildi." ifadelerini kullandı.