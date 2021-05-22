Şişli'de hastaneden bebek kaçırmaya çalıştı: Kendi bebeğime benzettim

İstanbul'un Şişli ilçesinde, hastanede babaannesi ile röntgen sırası bekleyen bebeğin yanına yaklaşan Fas uyruklu kadın "Bu çocuk benim" diye bağırarak 8 aylık Tercan bebeği kaçırmaya çalıştı. Polis ekipleri tarafından gözaltına alınan kadın çıkarıldığı mahkemece serbest bırakıldı. Hastanede yaşanan anlar ise güvenlik kameraları tarafından kaydedildi.

DHA 22.05.2021 - 11:00 | Son Güncelleme : 22.05.2021 - 11:01

Şişli'de hastaneden bebek kaçırmaya çalıştı: Kendi bebeğime benzettim - 1
Şişli'de hastanede babaannesi ile röntgen sırası bekleyen bebeğin yanına yaklaşan Fas uyruklu kadın "Bu çocuk benim" diye bağırarak 8 aylık Tercan bebeği kaçırmaya çalıştı.
Şişli'de hastaneden bebek kaçırmaya çalıştı: Kendi bebeğime benzettim - 2

Polis ekipleri tarafından gözaltına alınan kadın çıkarıldığı mahkemeden serbest bırakıldı.

Hastanede yaşanan anlar ise güvenlik kameraları tarafından kaydedildi.

Şişli'de hastaneden bebek kaçırmaya çalıştı: Kendi bebeğime benzettim - 3
Olay, Şişli Prof. Dr. Cemil Taşçıoğlu Şehir Hastanesi çocuk bölümünde meydana geldi.
Şişli'de hastaneden bebek kaçırmaya çalıştı: Kendi bebeğime benzettim - 4
Edinilen bilgiye göre, annesi ve babaannesi sekiz aylık Tercan bebeği hastaneye doktor kontrolüne götürdü. Röntgen sırası bekledikleri sırada bebeğin annesi bilgi almak için içeri girdi.
Şişli'de hastaneden bebek kaçırmaya çalıştı: Kendi bebeğime benzettim - 5
Bu sırada babaannesi ile bekleyen Tercan bebeğin yanına Fas uyruklu S.K. yanaştı. Bebeğin kolundan tutan Faslı kadın "Bu çocuk benim" diyerek bağırmaya başladı. Çocuğu almak için uğraşan kadına babaanne engel oldu. Hastanede bağrışmaları duyan güvenlik görevlileri olaya müdahale etti.
Şişli'de hastaneden bebek kaçırmaya çalıştı: Kendi bebeğime benzettim - 6

KİMLİĞİ KONTROL ETTİ: GERÇEK ORTAYA ÇIKTI

Olay yerine gelen polis ekipleri çocuğun kimliğini kontrol edince gerçek ortaya çıktı. Fas uyruklu kadının 8 aylık bebeği kaçırmaya çalıştığı anlaşılınca S.K gözaltına alınarak polis merkezine götürüldü.
Şişli'de hastaneden bebek kaçırmaya çalıştı: Kendi bebeğime benzettim - 7
Faslı S.K.'nın polisteki ifadesinde bebeğin kendi çocuğuna benzediği için almaya çalıştığını söylediği öğrenildi. S.K. çıkarıldığı mahkemece serbest bırakıldı.
Şişli'de hastaneden bebek kaçırmaya çalıştı: Kendi bebeğime benzettim - 8

YAŞANAN O ANLAR İSE GÜVENLİK KAMERASINDA

Öte yandan o anlar güvenlik kameralarına yansıdı. Görüntülerde, Faslı kadının babaanne ve bebeğin yanına yanaşması ve bebeği almaya çalışması yer alıyor.
Şişli'de hastaneden bebek kaçırmaya çalıştı: Kendi bebeğime benzettim - 9
Bekleme odasına dönen anne duruma müdahale ederek çocuğunu kucağına alıyor. Hastanenin güvenlik görevlileri Faslı kadına müdahale ediyor.
Şişli'de hastaneden bebek kaçırmaya çalıştı: Kendi bebeğime benzettim - 10

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