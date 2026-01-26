Şişli'de kesik baş cinayetinden yeni görüntüler. Cesedi bavulla balkondan çıkarıp taksiye koydular
26.01.2026 11:54
İHA
Şişli'deki başı kesik kadın cinayeti soruşturması devam ederken şüphelilerin cesedi, balkondan bavulla çıkarıp taksiye taşındığı anlar ortaya çıktı.
İstanbul'un göbeğinde yaşanan korkunç olaya ilişkin görüntüler yeni görüntüler ortaya çıkıyor.
Olay, 24 Ocak günü akşam saatlerinde Duatepe Mahallesi Kuyulubağ Sokak'ta meydana geldi.
Sokakta bulunan bir çöp konteynerinde çarşafa sarılı halde ceset bulunduğu ihbarı üzerine olay yerine polis ekipleri sevk edildi.
Yapılan incelemede cesedin başı ve bacaklarının kesildiği tespit edilirken; cesedin 37 yaşındaki Özbekistan uyruklu Durdona Khokimova'ya ait olduğu belirlendi.
ÜMRANİYE'DEN ŞİŞLİ'YE TAŞIMIŞLAR
Soruşturma kapsamında Khokimova'nın Ümraniye'de bir evde öldürüldüğü, ardından cesedinin taksiyle Şişli'ye götürüldüğü anlaşıldı.
Çalışmalar doğrultusunda Khokimova'nın sevgilisi olduğu iddia edilen Özbekistan uyruklu D.A.U.T.'nin (31) cinayeti işlediği; G.A.K.'nin (29) ise yardım ettiği belirlendi.
Şüphelilerin cinayetin ardından cesedi taksiyle Şişli'ye götürdükleri tespit edildi.
Yurt dışına kaçmak isteyen D.A.U.T. ve G.A.K. gözaltına alındı.
Cesede ait diğer parçalar aynı bölgede farklı çöp konteynerlerinde bulunurken, olayla bağlantılı olduğu değerlendirilen E.K. isimli bir kişi daha gözaltına alındı. Bu kişinin kasap olarak çalıştığı öğrenildi.
Son olarak Durdona Khokimova'nın Ümraniye'de yaşadığı evde öldürülmesinin ardından cesedinin bavula koyularak taksiye bindirildiği anlara ait görüntüler ortaya çıktı.
Görüntülerde, Khokimova'nın cesedinin bulunduğu bavulun balkon kısmından çıkarıldığı, ardından taşınarak taksiye koyulduğu görülüyor.
CESEDİ BULAN ADAM O ANLARI ANLATTI
Öldürülen kadının cansız bedeni, dün akşam bölgede hurda toplayan bir kişi tarafından bulunmuştu.
Okan Çetinbaşlar isimli adam yaşadıklarını anlattı.
"Bir tane siyah bir çöp torbası gördüm. Torbayı yırttım, düğümlenmiş bir çarşaf çıktı. Kaldırmaya çalıştım, kaldıramadım." diyen Çetinbaşlar, poşetin altına doğru baktığında kan izlerini görünce şok olduğunu söyledi.
"Ne var diye dokundum, elime sıcaklık geldi." diyen Çetinabaşlar, "Aklımdan şöyle bir şey geçirdim; 'sıcaklık gelince acaba içinde ceset mi var, hayvan mı var' dedim." ifadelerini kullandı.
Poşeti kaldıramayınca ceset olduğunu anladığını söyleyen Çetinbaşlar, "Bir anda elim ayağım titredi. Direkt karakola gittim. Polis arkadaşlara yardım ettim, onlar da bezi açarak cansız bedene rastladık." şeklinde konuştu.
"İKİ GÜN ÖNCE POLİS ÇAĞIRMAK İSTEMİŞLER"
Khokimova'nın karşı komşusu Behruz Toşbatov, olayın öncesinde de yaşanan bir kavgayı duyduğunu söyleyerek, "Olay gününe dair bir şey duymadık. İki gün önce bir kavga oldu sanırım karı koca kavgası, sonra dün akşam ben evdeyken polisler gelip olayı anlattı; biz de şoke olduk çünkü hiçbir şey duymadık görmedik. Evde 2 tane erkek 1 tane de kadın gördüm, hepsi Özbek'ti. Dünden önce görmüştüm onları, dün sabah da kadının sesini duymuştum, herkes o evdeydi. Daha sonra başka ses duymadım şeklinde konuştu.
Bir başka komşu ise yaşanan olaya dair, "Maalesef bizler de şahit olduk. Olay alt katta olmuş, biz de polis memurları gelince öğrendik. Bir kadın cinayeti daha işlendi, artık tüm dünyada bu son bulsun istiyoruz. 2 gün önce de o dairede bir kavga olmuş, hatta binadan inip ne olduğunu soranlar olmuş polis çağırmak isteyip, ama şahıs 'Karım' diyerek kapıyı kapatmış. O yüzden bir şey yapılamadı. Herhalde geleli 10 gün kadar olmuştur kiracının kiracısıymış, bizler de hiç tanımıyoruz" ifadelerine yer verdi.