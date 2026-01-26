Şişli'de kesik baş cinayetinden yeni görüntüler. Cesedi bavulla balkondan çıkarıp taksiye koydular

Öldürülen kadının cansız bedeni, dün akşam bölgede hurda toplayan bir kişi tarafından bulunmuştu.

Okan Çetinbaşlar isimli adam yaşadıklarını anlattı.

"Bir tane siyah bir çöp torbası gördüm. Torbayı yırttım, düğümlenmiş bir çarşaf çıktı. Kaldırmaya çalıştım, kaldıramadım." diyen Çetinbaşlar, poşetin altına doğru baktığında kan izlerini görünce şok olduğunu söyledi.

"Ne var diye dokundum, elime sıcaklık geldi." diyen Çetinabaşlar, "Aklımdan şöyle bir şey geçirdim; 'sıcaklık gelince acaba içinde ceset mi var, hayvan mı var' dedim." ifadelerini kullandı.

Poşeti kaldıramayınca ceset olduğunu anladığını söyleyen Çetinbaşlar, "Bir anda elim ayağım titredi. Direkt karakola gittim. Polis arkadaşlara yardım ettim, onlar da bezi açarak cansız bedene rastladık." şeklinde konuştu.