Şişli’de ölümden saniyelerle kurtuluş: “Az kalsın öbür tarafa gidiyordum”

İstanbul Şişli’de bir iş hanının dış cephesindeki beton parçaları koparak düştü. Olay sırasında bina görevlisi İbrahim Erdem, saniyelerle ölümden kurtuldu. Erdem, “Biz oradan ayrıldık saniyeler sonra arkamızdan ses duyduk. Baktık ki beton parçaları düşmüş. Az kalsın öbür tarafa gidiyordum.” dedi.

Şişli’de ölümden saniyelerle kurtuluş: “Az kalsın öbür tarafa gidiyordum” - 1

İstanbul’da bir binadan kopan parçalar, bir kişinin ölümüne neden oluyordu.

Olay, dün saat 11.30 sıralarında Şişli’ye bağlı 19 Mayıs Mahallesi’nde yaşandı.

TÜRKİYE HABERLERİ

Şişli’de ölümden saniyelerle kurtuluş: “Az kalsın öbür tarafa gidiyordum” - 2

Edinilen bilgiye göre, bir iş hanının dış cephesindeki beton parçaları koparak aşağıya düştü.

Çevredeki esnaf sesler üzerine dükkanlarından dışarı çıktı.
Şişli’de ölümden saniyelerle kurtuluş: “Az kalsın öbür tarafa gidiyordum” - 3

Olayda ölen ya da yaralanan olmadı.

Kapıda bekleyen bina görevlisi İbrahim Erdem de olaydan saniyelerle kurtuldu.
Şişli’de ölümden saniyelerle kurtuluş: “Az kalsın öbür tarafa gidiyordum” - 4

Yaşananlar ise güvenlik kamerasına yansıdı.

Olayın ardından ihbar üzerine itfaiye ve zabıta ekibi sevk edildi.
Şişli’de ölümden saniyelerle kurtuluş: “Az kalsın öbür tarafa gidiyordum” - 5

Olay yerine gelen itfaiye ekipleri merdiven aracıyla binada tehlike oluşturan parçaları aşağıya dökerek dış cepheyi temizledi.

Şişli’de ölümden saniyelerle kurtuluş: “Az kalsın öbür tarafa gidiyordum” - 6

Ölümden saniyelerle kurtulan İbrahim Erdem isimli bina görevlisi, “Az kalsın öbür tarafa gidiyordum.” diye konuştu.

Şişli’de ölümden saniyelerle kurtuluş: “Az kalsın öbür tarafa gidiyordum” - 7

“Orada duruyorduk, biz oradan ayrıldık saniyeler sonra arkamızdan bir ses duyduk. Baktık ki beton parçaları düşmüş.” şeklinde konuşan Erdem, binanın 1980’lerde inşa edildiğini söyledi.

Şişli’de ölümden saniyelerle kurtuluş: “Az kalsın öbür tarafa gidiyordum” - 8

Erdem, “Oradaydım, gitmeseydim Allah bilir gitmiştim.” dedi.

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