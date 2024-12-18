Şişli’de ölümden saniyelerle kurtuluş: “Az kalsın öbür tarafa gidiyordum”
İstanbul Şişli’de bir iş hanının dış cephesindeki beton parçaları koparak düştü. Olay sırasında bina görevlisi İbrahim Erdem, saniyelerle ölümden kurtuldu. Erdem, “Biz oradan ayrıldık saniyeler sonra arkamızdan ses duyduk. Baktık ki beton parçaları düşmüş. Az kalsın öbür tarafa gidiyordum.” dedi.
İstanbul’da bir binadan kopan parçalar, bir kişinin ölümüne neden oluyordu.Olay, dün saat 11.30 sıralarında Şişli’ye bağlı 19 Mayıs Mahallesi’nde yaşandı.