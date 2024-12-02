Şişli’de polis aracının karıştığı ölümlü kaza: Polis memuru için istenen ceza belli oldu

İstanbul Şişli’de park halindeki polis aracını geri alırken kaldırımda yürüyen 1 kişinin ölümüne, 1 kişinin de yaralanmasına neden olan polis memuruna yönelik soruşturma tamamlandı. Hazırlanan iddianamede, tutuklu polis memurunun 9 yıla kadar hapis cezasına çarptırılması talep edildi.

Şişli’de polis aracının karıştığı ölümlü kaza: Polis memuru için istenen ceza belli oldu - 1

Şişli’de 10 Eylül 2024’de park halindeki resmi ekip aracını geriye doğru aldığı sırada, aracıyla kaldırımda bulunan Ergül Kaya’ya çarparak ölümüne, Ayşegül Tofan’ın ise yaralanmasına neden olan tutuklu polis memuru G.U.’ya yönelik yürütülen soruşturma tamamlandı.

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Şişli’de polis aracının karıştığı ölümlü kaza: Polis memuru için istenen ceza belli oldu - 2

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’nca hazırlanan iddianamede, olay günü polis memuru olarak görev yapan şüpheli G.U.’nun, park halinde olan resmi ekip aracını bir kaç metre geri almak üzere hamle yaptığı, bu sırada olayın gerçekleştiği anlatıldı.

Bilirkişi raporunun da yer aldığı iddianamede, şüpheli polis memuru G.U.’nun ‘asli kusurlu’ olduğu, ölen Ergül Kaya ile yaralanan Ayşegül Tofan’ın bir kusurunun bulunmadığı belirtildi.

Şişli’de polis aracının karıştığı ölümlü kaza: Polis memuru için istenen ceza belli oldu - 3

İddianamede ifadesi yer alan Ayşegül Tofan, olay yerine gelen ambulansla hastaneye götürüldüğünü, yapılan tedavisinin ardından taburcu olduğunu, kaza sonrasında düşme nedeniyle diz kapaklarından zedelenme olduğunu, başkaca önemli bir yaralanmasının olmadığını ve herhangi bir kişiden şikayetçi olmadığını söylediği kaydedildi.

Şişli’de polis aracının karıştığı ölümlü kaza: Polis memuru için istenen ceza belli oldu - 4

Hayatını kaybeden Ergül Kaya’nın eşi Dursun Kaya ise iddianamede yer alan ifadesinde, evde bulunduğu sırada kendisine telefon gelerek eşinin hastaneye kaldırıldığı bilgisinin geldiğini söyleyerek, ‘’Apar topar hastaneye gittim, yaklaşık 15 dakika bekledikten sonra eşimin vefat ettiğini söylendi. Eşime çarpıp ölümüne sebep olan polis memuru ve ilgililerden şikayetçiyim’’ ifadelerini kullandı.

Şişli’de polis aracının karıştığı ölümlü kaza: Polis memuru için istenen ceza belli oldu - 5

9 YILA KADAR HAPİS TALEBİ

Hazırlanan iddianamede şüpheli polis memuru G.U.’nun "bilinçli taksirle ölüme neden olmak" suçundan 2 yıl 8 aydan 9 yıla kadar hapis cezasına çarptırılması talep edildi. Şüphelinin yargılanmasına önümüzdeki günlerde İstanbul Asliye Ceza Mahkemesi’nde başlanacak.

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