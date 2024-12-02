Şişli’de polis aracının karıştığı ölümlü kaza: Polis memuru için istenen ceza belli oldu
İstanbul Şişli’de park halindeki polis aracını geri alırken kaldırımda yürüyen 1 kişinin ölümüne, 1 kişinin de yaralanmasına neden olan polis memuruna yönelik soruşturma tamamlandı. Hazırlanan iddianamede, tutuklu polis memurunun 9 yıla kadar hapis cezasına çarptırılması talep edildi.
Şişli’de 10 Eylül 2024’de park halindeki resmi ekip aracını geriye doğru aldığı sırada, aracıyla kaldırımda bulunan Ergül Kaya’ya çarparak ölümüne, Ayşegül Tofan’ın ise yaralanmasına neden olan tutuklu polis memuru G.U.’ya yönelik yürütülen soruşturma tamamlandı.