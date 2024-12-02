Şişli’de polis aracının karıştığı ölümlü kaza: Polis memuru için istenen ceza belli oldu

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’nca hazırlanan iddianamede, olay günü polis memuru olarak görev yapan şüpheli G.U.’nun, park halinde olan resmi ekip aracını bir kaç metre geri almak üzere hamle yaptığı, bu sırada olayın gerçekleştiği anlatıldı.



Bilirkişi raporunun da yer aldığı iddianamede, şüpheli polis memuru G.U.’nun ‘asli kusurlu’ olduğu, ölen Ergül Kaya ile yaralanan Ayşegül Tofan’ın bir kusurunun bulunmadığı belirtildi.