Şişli’de Rum Ortodoks Mezarlığı’nda kaçak kazı: 6 metre derinliğinde çukur kazdılar

İstanbul’da mezarlığın yanında gömü olduğunu düşünen 4 kişi, Şişli’deki Rum Ortodoks Mezarlığı’nda kaçak kazı yaptı. Şüpheliler, mezarlık içinde 6 metre derinlikte bir çukur açtı. İhbar üzerine harekete geçen polis, şüphelilerin adreslerine baskın yaptı. Yapılan baskında definecilik ve define yerleriyle ilgili döküman, patlayıcı madde, kroki ve havalı tabanca ele geçirildi.

Şişli’de Rum Ortodoks Mezarlığı’nda kaçak kazı: 6 metre derinliğinde çukur kazdılar - 1

İstanbul Şişli’deki Rum Ortodoks Mezarlığı içerisinde kaçak kazı yaptıkları belirlenen 4 şüpheli gözaltına alındı.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, 23 Ağustos’ta Feriköy Mahallesi’ndeki Aya Lefter Kurtuluş Rum Ortodoks Mezarlığı içinde kaçak kazı yapıldığı ihbarı üzerine çalışma yürüttü.

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Şişli’de Rum Ortodoks Mezarlığı’nda kaçak kazı: 6 metre derinliğinde çukur kazdılar - 2

6 METRE DERİNLİĞE İNDİLER

Yapılan incelemede, mezarlık içerisinde yaklaşık 6 metre derinliğinde kazı yapıldığı belirlenirken, bölgede 48 çömlek parçası, 6 pet şişe ve 1 cam kavanoz bulundu.

Ekipler çalışmalarında, şüphelilerin olay yerine Küçükçekmece’den 2 ayrı araçla geldiklerini tespit etti.

Kimlikleri ve adresleri belirlenen V.Ş, N.S, M.A. ile A.A. polis ekiplerince yakalandı.

Şüpheliler N.S. ve V.Ş’nin adreslerinde yapılan aramalarda, definecilik ve define yerleri ile ilgili 48 sayfalık doküman, kaya kırmada kullanılan 6 patlayıcı madde, define aramada kullanılan alan tarama cihazı, kroki ile havalı tabanca ele geçirildi.

Şişli’de Rum Ortodoks Mezarlığı’nda kaçak kazı: 6 metre derinliğinde çukur kazdılar - 3

Zanlıların mezarlığın yanında gömü olduğunu düşündükleri, olayı bu nedenle gerçekleştirdikleri, kazı sonrası herhangi bir materyal bulamadıkları anlaşıldı.

Gözaltındaki şüphelilerin emniyetteki işlemleri sürüyor.
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