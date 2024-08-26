Şişli’de Rum Ortodoks Mezarlığı’nda kaçak kazı: 6 metre derinliğinde çukur kazdılar

6 METRE DERİNLİĞE İNDİLER

Yapılan incelemede, mezarlık içerisinde yaklaşık 6 metre derinliğinde kazı yapıldığı belirlenirken, bölgede 48 çömlek parçası, 6 pet şişe ve 1 cam kavanoz bulundu.

Ekipler çalışmalarında, şüphelilerin olay yerine Küçükçekmece’den 2 ayrı araçla geldiklerini tespit etti.

Kimlikleri ve adresleri belirlenen V.Ş, N.S, M.A. ile A.A. polis ekiplerince yakalandı.

Şüpheliler N.S. ve V.Ş’nin adreslerinde yapılan aramalarda, definecilik ve define yerleri ile ilgili 48 sayfalık doküman, kaya kırmada kullanılan 6 patlayıcı madde, define aramada kullanılan alan tarama cihazı, kroki ile havalı tabanca ele geçirildi.