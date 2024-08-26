Şişli’de Rum Ortodoks Mezarlığı’nda kaçak kazı: 6 metre derinliğinde çukur kazdılar
İstanbul’da mezarlığın yanında gömü olduğunu düşünen 4 kişi, Şişli’deki Rum Ortodoks Mezarlığı’nda kaçak kazı yaptı. Şüpheliler, mezarlık içinde 6 metre derinlikte bir çukur açtı. İhbar üzerine harekete geçen polis, şüphelilerin adreslerine baskın yaptı. Yapılan baskında definecilik ve define yerleriyle ilgili döküman, patlayıcı madde, kroki ve havalı tabanca ele geçirildi.
İstanbul Şişli’deki Rum Ortodoks Mezarlığı içerisinde kaçak kazı yaptıkları belirlenen 4 şüpheli gözaltına alındı.İstanbul Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, 23 Ağustos’ta Feriköy Mahallesi’ndeki Aya Lefter Kurtuluş Rum Ortodoks Mezarlığı içinde kaçak kazı yapıldığı ihbarı üzerine çalışma yürüttü.